Así quedaron los cruces de la primera fase de la Copa Colombia 2023

En la noche de este jueves 12 de enero, se realizó el sorteo de la Copa Colombia 2023, la cual estará divida en tres fases. En la primera, se enfrentarán los últimos ocho equipos de la tabla de reclasificación de la Primera B con los últimos ocho equipos de la reclasificación del 2022 de la liga del fútbol colombiano. Estos duelos serán de ida y vuelta.

Luego, en la segunda fase estarán presentes los ocho equipos que pasen de la fase 1 para enfrentarse contra los ocho primeros clubes de la reclasificación de la Primera B. En esta ronda, también habrá partidos de ida y vuelta, pero con la salvedad de que los equipos que vienen de la fase 1 terminarán la serie en condición de local.

Después, en la fase 3 harán presencia los ocho equipos que pasen de la fase 2 para jugar entre ellos unas series con partidos de ida y vuelta, y las localías se definirán por sorteo.

Entonces, en los octavos de final se encontrarán los cuatro equipos que pasen la fase 3 y los clubes que ocupen las 12 primeras posiciones en la reclasificación del 2022 de la liga del fútbol colombiano. Estos duelos serán de ida y vuelta y las localías se definirán mediante sorteo.

Así las cosas, la primera fase de la Copa Colombia tendrá los siguientes enfrentamientos:

Cartagena vs. Boyacá Chicó

Barranquilla vs. Cali

Orsomarso vs. Huila

Cúcuta vs. Once Caldas

Real Santander vs. A Petrolera

Valledupar vs. Jaguares

Atlético vs. Envigado

Boca vs. Unión Magdalena

¿Quién es el vigente campeón de la Copa Colombia?

Vale recordar que el vigente campeón de la Copa Colombia es Millonarios, que el año anterior se impuso en la final al Junior de Barranquilla luego de una serie que terminó con marcador global de 2-1 a favor de los dirigidos por Alberto Gamero. Vale recordar que en la edición del año pasado de este torneo, el equipo capitalino jugó los octavos de final contra Jaguares de Córdoba, que perdió por marcador global de 4-1. Después, disputó los cuartos de final contra Fortaleza y en este duelo terminó ganando por marcador global de 6-2. Entonces, en la semifinal jugó contra el Independiente Medellín, que no fue mayor obstáculo y superó por marcador global de 4-2. Finalmente, la final contra Junior fue más pareja, pero remontó y se coronó campeón de la Copa Colombia luego de tener en su favor un marcador global de 2-1.

Ahora, Gamero y compañía tendrán la tarea de tener protagonismo en la edición 2023 de la Copa Colombia.