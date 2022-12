Si, “es para vos” así decidí titular esta entrada y aunque esa línea está basada en el coro que se escucho el domingo a las afueras de Palmaseca tras el pitazo final de Nicolás Gallo no tiene nada que ver con eso, es más, no es una cargada más propia de clásicos y que, cuando nos llegue la hora de perder en el minuto 88 con un gol de un talento de 19 años recibiremos con la frente en alto.

Es para vos, si, la victoria en el clásico es para vos, para quien solo va al estadio los días que hay un partido de estos o cuando el Frente decide hacer un tifo. Es para vos, el que en vez de alentar decide salir de la cancha antes de que el juego termine perdiéndose, como en esta ocasión, de los goles de Germán Mera y Nicolas Benedetti.

Es para vos, (y en este particular caso para mi) quien aún no le logra enganchar el estilo de Héctor Cárdenas a quien, sí, hay que darle partidos pero no podía perder el domingo ante el América. Afortunadamente, tras el buen gol del visitante, el equipo encontró en la tribuna esa gasolina extra que los impulsó hacía adelante dejando atrás la mala entrega en la salida desde el fondo, la imprecisión en el medio, los espacios que dejó Abel por donde el rojo jugo tranquilo y lo poco que pudieron generar Jown y Roa. Este resultado se debe, en gran medida a los “huevos” exigidos desde la grada y puestos por los verdiblancos.

Es para vos, comentarista de RCN a quien la lealtad se le está saliendo de las manos tratando de hacer ver mal a quien brilla y poniendo a brillar a aquel cuya luz ya, por lo menos ahora, en el Deportivo Cali se apagó. Faryd, hermano, ya fue suficiente con el tema, ya no se escucha bien, ya se siente obligado, ya perdió credibilidad.

Es para vos, periodista (o que decís serlo) que buscas en cada falla de la institución un argumento para la destrucción y la critica y, lo grave, en caso de no encontrar una, corres como una hiena a buscar por dónde habrá algo de lo que te podas pegar para tirarnos incluso, da vergüenza pero es así, si no encontrás pues sin ningún problema ni pena, te lo inventás. Sos un genio creativo, mala leche y destructivo. Así no debe ser.

Es para vos, si, para el jugador del Deportivo Cali a quien la sangre le volvió a correr, a quien se le exigió entrega y finalmente la dio. A quien se le exigió la victoria y nos la dio. Es para vos, que no se te olvide, porque es así, cuando no hay fútbol suficiente hay que meter hasta el final, así, cuando las palabras se convierten en acciones y vamos, todos juntos, ustedes adelante y nosotros alentando, por la décima, de frente, con toda, contra todos.

Es para vos, Álvaro Martínez, presidente del Deportivo Cali, para que sigamos trabajando en la entrada y salida del estadio, se puede (y debe mejorar). Es para vos, comité ejecutivo, para que busquemos en la unión un argumento blindado para jugadores, cuerpo técnico, socios e hinchas y con él vayamos, paso a paso pero con decisión alcanzando objetivos deportivos esos de los que adolece está institución. Es hora de sacarle provecho a todo lo hecho en lo administrativo, es el momento de coronar con un título, dos y tres.

Y, América, es para vos, porque te paraste bien, porque saliste a buscar el partido y nos obligaste a sacar desde el fondo eso que no habíamos mostrado antes: convicción, hambre, ganas y huevos. Gran partido, muy bien jugado y nos veremos de nuevo, en paz, en otra fiesta. Agradezco a los visitantes que estuvieron en Palmaseca y que supieron comportarse a la altura y no a aquellos que, desde las alturas, hicieron lo contrario. Mal ahí.

Es para vos, hincha del Deportivo Cali que ha estado y estará siempre con el equipo, por la fiesta que montaron, que vivimos, que disfrutamos en paz. Lograr una victoria, en exceso sufrida pero victoria, es eso que nos une y nos permite abrazarnos sin conocernos, llorar de alegría en hombro ajeno y compartir este recuerdo. Es un momento cercano a lo familiar que debemos repetir siempre, cada vez que el Deportivo Cali juegue de local y hacerle sentir que si se enfría nosotros no lo vamos hacer, si necesitan una voz de aliento desde el banco y nadie la emite, nosotros la vamos a dar y que, juntos, tenemos la obligación de no solo dar ejemplo, sino dar la vuelta una y otra vez, eso nos hace grande, ganar en la cancha, sumar en la tabla, levantar trofeos que es lo que cuenta.

Ganamos, vivimos un nuevo clásico después de cinco años y algunos meses, lo hicimos en casa y, como era el deber, con una victoria celebrada a rabiar por lo sufrida. El Cali debe seguir trabajando, falta mucho en manejo de pelota y encontrar verdadero fútbol ofensivo pero lo ganado en defensa, particularmente por Ángulo y Rosero, da la confianza de que, con entrenos y entrega, se puede lograr algo más. Es para vos, Héctor y es para vos, Jorge Pautasso esta tarea.

Vamos Cali, un paso a la vez, todos juntos y que podamos, otra vez, salir cantando, felices, abrazados y celebrando no solo por lograr tres puntos sino, como es el objetivo, con la décima y las que sigan.

Nos vemos en el estadio, nos leemos por acá