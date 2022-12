Gracias y hasta pronto “Cheché”

Hace casi un año y 4 meses, José Eugenio Hernández asumió la dirección técnica del Atletico Junior. En ese momento remplazaba a Jorge Luis Pinto, quien se marchaba a dirigir la selección de Costa Rica con la ilusión de cumplir su sueño de dirigir un mundial. Entendible la decisión del profesor Pinto de marcharse a buscar su sueño, a cumplir su meta, pero Junior en ese momento en plena competencia quedó a la deriva. Entonces, con un panorama no tan claro para Junior, apareció “cheché” (por recomendación de Pinto) y se hizo cargo del tiburón. A muchos no le parecía bien que un técnico retirado del fútbol hacia más de 2 años, asumiera la conducción del equipo. “Cheché” llegó a Barranquilla y desde el primer momento mostró su personalidad. La misma que lo ha hecho ganarse muchos odios en el fútbol, pero que muchos otros valoran en ese medio donde la hipocresía abunda. “Cheché “ habla sin filtro, dice lo que piensa y muchas veces de forma cruda. Precisamente por eso, no tuvo reparo en decir que se había alejado del fútbol porque no compartía en lo que se había convertido. Dijo que muchos de sus colegas habían dañado la profesión y que se dedicaban a pedir dinero a jugadores y por eso no podía compartir la profesión con ellos. De hecho, dice tener pocos amigos entrenadores. A su llegada a Barranqulla, “cheché” lo primero que hizo fue marcar diferencia con su antecesor y quien lo había recomendado en el cargo: “soy muy distinto al profesor Pinto, él anda en un Mercedes y yo no. Ni en el carro nos parecemos” “Cheché” dejó en claro que tenía un gran aprecio por el santandereano, pero que tenían una visión distinta del fútbol. El primer reto del nuevo técnico fue en Pereira, y desde ese primer partido rompió un anti record de mas de un año sin ganar de visitante, a partir de ahí, comenzó a ganarse al hincha. No solo ganando partidos, colocando nuevos récords y rompiendo rachas negativas, si no porque el “Cheché” entendió y comprendió lo que significa Junior para el hincha Barranquillero. Entendió que Junior es mucho más que un simple equipo de fútbol. Entendió que Junior representa el sentir, la alegría, el estilo de vida de toda una región. Entendió que para muchos, Junior es un grito de rebelión lanzado a todo un país del que se siente muchas veces marginado y maltratado. El 21 de Diciembre de 2011, “Cheché” entró en la historia del equipo Baranquillero al ganar la séptima estrella para el equipo. Ese torneo y ese título, fue uno de los más emotivos que se recuerden junto con el del titulo de 1993. Aún está en la memoria de todos los hinchas ese famoso partido frente a Millonarios donde a Junior se lo daba por eliminado, y con el apoyo de su gente, Junior logró revertir el 3 a 0 en contra y por penales alcanzó el paso a la final. “Cheché” tuvo mucho que ver en ese título. No solo por la parte táctica y fútbolistica donde el equipo anduvo muy bien, ganó el torneo todos contra todos, si no también en la parte anímica tanto para el grupo de jugadores como para la hinchada, quien en ese primer torneo, se identificó mucho con él. Lo vimos cazando pelas, defendiendo a Junior, hablando como costeño y por supuesto, cometiendo errores también. Hoy se conoce que no continuará más con el equipo. De mi parte solo queda agradecerle por el título conseguido durante su estancia en la dirección técnica y desearle suerte en lo que viene en adelante. Estoy seguro que en un par de años, muchos de los que hoy piden a gritos su salida, estarán pidiendo a gritos que vuelva. “Que vuelva el salvador que nos dio el séptimo título”. Así es el fútbol y lo he vivido muchas veces en Barranquilla. Cuántas veces no se ha ido silbado y abucheado Julio Avelino Comesaña? Las mismas veces que ha sido pedido a gritos por el hincha. Se pudo estar en desacuerdo muchas veces con él, con lo que hacia y decía, pero siempre fue respetuoso y amable. Muchas gracias “CHECHÉ” Elkin De La Hoz Sígueme en Twitter : @tiburoncaival