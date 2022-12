¿Las inferiores de Millonarios?

Con la próxima asamblea de Azul & Blanco, se ha mencionado en algunos medios la posibilidad de revaluar la permanencia de José Portolés, contactado por Millonarios hace un tiempo para poder gestionar las divisiones inferiores de acuerdo con el plan estratégico del entonces presidente Felipe Gaitán.

Al margen de la gestión de Portolés que debería ser evaluada objetivamente solo a la luz del trabajo de un par de años y no de un par de meses desde que Juan Carlos Ortiz y Julio César Ortiz lo pusieron allí, este blog se ha dado a la tarea de hacer una revisión a partir de una muestra tomada del período comprendido entre 1991 y 2014 de aproximadamente setenta (70) jugadores de las divisiones inferiores que han llegado al equipo de primera división para determinar desde el ojo promedio del hincha qué tan eficiente o deficiente ha resultado la gestión institucional en este rubro.

La muestra para el análisis puede resultar con alguna inexactitud propia de la memoria del autor de este blog pero, así que recibo sus amables comentarios y correcciones si así lo estiman necesario.

El siguiente listado incluye tres (3) variables:

A. Nombre del jugador. B. Posición de juego en el campo: Arquero, defensor central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante de marca, volante de creación, delantero. Incluyo una adicional llamada “polifuncional” ya que esos jugadores no desempeñaron una sola posición y es difícil encasillarlos. En todo caso, no alteran el peso global del análisis. C. Evaluación cualitativa y subjetiva: “A” para los destacados en Millos que tuvieron alto rendimiento y ganaron el reconocimiento de la hinchada y el periodismo por su rendimiento notable, “B” para los regularetes o que si bien tuvieron una titularidad frecuente no fueron grandes figuras del equipo y “C” para aquellos que llegaron a primera del equipo pero no aportaron de manera relevante al desempeño colectivo y no terminaron trascendiendo. Estos son:

No. Nombre Posición Rendimiento 1 Eddy Villarraga Arquero A 2 Omar Franco Arquero A 3 José Fernando Cuadrado Arquero A 4 Eduardo Blandón Arquero A 5 Pedro Franco Defensor Central A 6 Oscar Cortés Defensor Central A 7 Osman López Defensor Central A 8 Cerveleón Cuesta Defensor Central A 9 Bonner Mosquera Volante de marca A 10 Andrés Pérez Volante de marca A 11 Rafael Robayo Volante de marca A 12 John Mario Ramírez Volante de creación A 13 Nilton Bernal Volante de creación A 14 Carlos Rendón Volante de creación A 15 Omar Vásquez Volante de creación A 16 Alex Daza Delantero A 17 Fredy León Delantero A 18 Ricardo Pérez Delantero A 19 Andrés Chitiva Delantero A 20 Víctor Hugo Montaño Delantero A 21 Juan Villate Arquero B 22 Andrés García Arquero B 23 Rodolfo Rosero Defensor Central B 24 Jaime Bustamante Defensor central B 25 Leiner Orejuela Defensor Central B 26 Roger Cambindo Defensor Central B 27 Oswaldo Henríquez Defensor Central B 28 Jamir Carabalí Defensor Central B 29 Jefferson Herrera Defensor Central B 30 Hermes Martínez Defensor Central B 31 Alex Díaz Lateral izquierdo B 32 Luis Mosquera Lateral izquierdo B 33 Yesid Mosquera Volante de marca B 34 Harold Morales Volante de marca B 35 Juan Carlos Niño Volante de marca B 36 Elkin Blanco Volante de marca B 37 Carlos Padilla Volante de marca B 38 Raúl Ramírez Gacha Volante de creación B 39 Omar Guerra Volante de creación B 40 Luis Manuel Quiñonez Volante de creación B 41 Carlos Adonai Acevedo Volante de creación B 42 Cristian Alarcón Volante de creación B 43 Jorge Vidal Volante de creación B 44 Carlos Valencia Volante de creación B 45 Daniel Torres Volante de creación B 46 Jeison Moreno Volante de creación B 47 Juan Carlos Jaramillo Delantero B 48 Yúber Asprilla Delantero B 49 Jair Ramírez Gacha Polifuncional B 50 John Jairo Díaz Polifuncional B 51 Andrés López Arquero C 52 Luis Fernando Sánchez Arquero C 53 Javier Martínez Defensor Central C 54 Andrés Salinas Defensor Central C 55 Yoiver González Defensor Central C 56 Omar Alexander Rodríguez Lateral derecho C 57 John Ferney Flóres Lateral derecho C 58 Gustavo Rojas Lateral derecho C 59 Oscar Millán Lateral izquierdo C 60 Luis Eduardo Zapata Lateral izquierdo C 61 Gustavo Quijano Lateral izquierdo C 62 Andrés Morales Volante de marca C 63 Nicolás García Volante de marca C 64 Javier Jiménez Volante de marca C 65 Alvaro Torres Volante de creación C 66 Hans Schomberger Volante de creación C 67 Omar Andrés Rodríguez Volante de creación C 68 Harry Castillo Delantero C 69 Wilfredo Rincón Delantero C 70 Edier Tello Delantero C 71 Jair Abonía Delantero C

Este listado arroja los siguientes resultados sobre las inferiores de Millonarios en 23 años: 1. El 27% de estos nombres se identifican con rendimiento “A” (19 jugadores), 43% con rendimiento "B" (30 jugadores) y 30% con rendimiento "C" (21 jugadores). 2. De ese 27% de rendimiento “A” equivalente a diecinueve (19) nombres, el equipo sacó jugadores en todas las posiciones menos en defensas laterales, ni izquierdos ni derechos (mala cosa). EL FÚTBOL SE GANA POR LOS COSTADOS. Sin embargo, esos 19 fueron realmente notables y algunos dignos de ovación y otros de aplausos sentidos.

3. Que históricamente Millos genera más volantes creativos que otra posición, pero sólo han brillado cuatro (4). Y muy pocos laterales, ninguno destacado.

4. De los treinta (30) jugadores con “B”, muchos se quedaron en promesa, tuvieron algunos partidos buenos pero matizaban con rendimientos mediocres o poco constantes para decirlo de otra manera. Nos quedamos esperándolos a que destellaran y hay otros que actualmente no revientan como figuras.

5. De los jugadores con rendimiento “C”, podemos recordar los dolores de cabeza, risas y puteadas que nos produjeron por cuenta de su pobre, pobrísimo rendimiento. Y eso que ni Marcelino Rentería ni Martín García fueron de las inferiores porque quedarían matriculados con “C”.

--------------------------------------------------------------------------

La impresión del asunto es que en equipos protagonistas de ligas de mayor calidad futbolística, aquellos que llegan a jugar en el equipo profesional generalmente resultan más al grupo A que al grupo B y C. Desde la tribuna azul hemos tenido que saber tolerar un 73% de jugadores de divisiones inferiores poco competitivos para el equipo profesional. Ese 27% de jugadores “A” debería ser doblado y triplicado en el mediano y largo plazo; porque el corto plazo indica que hoy en Millonarios no hay mucho para mostrar de las inferiores.

En los tiempos muy recientes, solamente Pedro Franco y Rafael Robayo han sabido demostrar que están a la altura de Millonarios, a la altura tipo “A”. Y también, que no hemos producido laterales notables desde Arturo Segovia. El resto, los “B” no aportaron ni aportarán a nuestra grandeza, habrá por ahí alguno que todavía tiene la oportunidad de demostrarlo. Y los “C”, cuadremos un picado en fútbol 5 con los rodillones del barrio.

Esto nos puede dar una idea medianamente clara de cómo ha sido el asunto toda vez que se dice en voz baja que desde inicios de los 90s hasta hace muy poco, la payola era la reina de las divisiones inferiores. Es decir, algunos DTs del equipo profesional pedían soterradamente a las figuras nacientes algún reconocimiento para ponerlos en la titular. Y por otro lado esto nos puede ayudar a ser más cuidadosos en esa evaluación, porque si bien la payola podía ser moneda corriente desde las divisiones inferiores, también es cierto que han llegado muy buenos jugadores a la primera de Millonarios nacidos en la propia institución.

La pregunta es: ¿por qué no han llegado más figuras de las inferiores?

Si el Señor José Portolés es ratificado en su misión de confeccionar con un método ganador las divisiones inferiores en Millonarios, ahí está la tendencia histórica para mejorarla. Si no es ratificado, el responsable debe ser un tipo del fútbol alejado de la payola, de los empresarios, con mucho ojo y con un método claro de formación. Y que pregunten en Vélez Sarfield cómo han hecho.

-----------------------------------------------------------------------

Pd: El equipo de Juan Manuel Lillo es muy irregular. A ese ritmo y con ese juego estaremos para hacer no más de 24 puntos y haciendo cuentas para que los otros pierdan.