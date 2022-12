Los hinchas que juegan a ser periodistas

Mucho se ha escrito estos días sobre el recién fallecido periodista español Miguel Ángel Bastenier. No lo conocí personalmente, no fui su alumno –aunque me hubiera gustado, y lo intenté-, y si acaso desde hace pocos años empecé a seguir su trabajo. Tomé distancia de algunas de sus interpretaciones de América Latina –un tema del que era un referente-, me acerqué al contexto político europeo gracias a sus columnas de opinión, pero lo que más me identificó con él fue su visión del periodismo actual.

Sin quererlo, Bastenier fotografió a quienes cubren fútbol en Colombia mientras trataba de retratar una de las peores plagas de la profesión en general: la militancia de los comunicadores.

“Eso no es periodismo. El periodismo con causa antepone la causa al periodismo. El resultado puede tener algún elemento positivo, pero que el periodista milite antes que ser profesional es algo malo para el periodismo, es contaminante. Lo importante para esas personas es obtener el triunfo de una causa determinada”, explicó hace unos meses Bastenier desde la redacción del diario español El País. Lea también: Los dueños del balón en Santa Fe.

En Colombia nos estamos llenando de periodistas deportivos que militan en los equipos de fútbol. Programas radiales o televisivos que se hacen con el micrófono en la mano derecha y la bandera con los colores del club en la izquierda. La voz del hincha para el hincha.

Conozco colegas que no publican lo que saben del equipo rojo, azul o verde. No lo hacen por varias razones: para no perder la “buena relación” con el club, para no “desestabilizarlo” y poner en riesgo un título o para no ir en contra de su propia pasión. Su causa no es el periodismo, es el equipo.

Acá parece diferenciarse tres tipos de periodistas: los que abiertamente se declaran hinchas de un equipo u otro; los que lo son, pero no se comprometen en público; y los que son únicamente periodistas.

Se fue Bastenier. No sé si todos los que hablan o escriben de fútbol sepan quién era. Si fueran más periodistas que hinchas estoy seguro que lo sabrían.