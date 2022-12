Los muertos dejan de ser hinchas

Propongo un homenaje para los hinchas de Millonarios. El único equipo de Colombia en el que no hay barrabravas. Sus aficionados son tan decentes, tan cultos, tan de buena familia y educados que con ellos no es el tema de las sanciones por la violencia en el fútbol. A ellos -de sangre azul- cómo los van a privar de ver al equipo por televisión debido a una violencia que parece que es de un país ajeno al suyo…

El primer párrafo es un sarcasmo. Lo explico por si hay algún barrabrava entre los lectores, o por si algún lector se cree más hincha que persona. Lo explico, también, porque no entiendo cómo hay ciudadanos enfurecidos con la Dimayor por castigar a dos equipos por un problema que en realidad es de 20 (o de 36, con los de la B). La violencia no es de América o Cali, es de los colombianos. O acaso si mañana muere un hincha de Nacional o Millonarios ¿qué nacionalidad tendría el acta de defunción?

Publicidad

Es una ironía que los aficionados de los demás clubes protesten por una medida que había tardado en tomarse, y que sigue siendo pequeña al lado de semejante problema en el que se convirtieron los barrabravas. Si prohibiendo la transmisión por televisión o la información sobre un espectáculo privado que se está transformando en un bochorno público se logra algo, bienvenida la medida. Si eso garantiza que los clubes reaccionen y rompan el matrimonio que tienen con los brutos de las tribunas populares, pues que sea el precio a pagar.

En el pasado, he visto presidentes de equipos reunidos con los líderes de las barras. Además de escucharlos, se comprometieron, en su momento, a ayudarlos en los viajes de los clubes al exterior, con facilitarles la compra al por mayor de boletas, con aportar dinero para un trapo o una bandera. El cáncer del fútbol que hoy hace apagar las pantallas en los dos juegos del sábado (Bucaramanga vs. América y Cali vs. Millonarios) empezó a crecer desde hace años al interior de los mismos clubes.

Poco solidarios también parecen algunos periodistas. Prefieren alegar un inescrupuloso “derecho a la información” antes que pensar en la dignidad de una sociedad cansada de ver cómo el fútbol se usa para consumir y vender narcóticos, dentro y fuera de los estadios, cómo los barrabravas se toman las calles con pistola en mano, cómo amenazan y roban en los alrededores de los estadios o cómo se citan en cualquier carretera del país para enfrentarse.

Lea también: Los hinchas que juegan a ser periodistas .

Publicidad

¿En qué país vivirán los hinchas y periodistas inconformes con la medida de este sábado? Que me inviten a ese lugar en el que los muertos del fútbol no los entierran en sus cementerios, los heridos no los atienden en sus hospitales o la sangre no mancha sus calles.

PD. Por quienes sí lo lamento es por los colegas de radio. Sin transmisión no hay anunciantes, y tampoco dinero. Pero si no se fijan precedentes, todo podría ser peor, inclusive para ellos mismos.

Publicidad