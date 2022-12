Millonarios vs. Nacional, ganar con el balón

Nacional puso la letra con su juego y Aldo, con su gol, la música para el triunfo. Por lo tardía de la definición, Millonarios, oscura la noche, se quedó sin reacción. ¿Acaso la tenía?

Pequeño el margen en el resultado a favor de un equipo cohesionado que dominó a través de la sensibilidad de su toque y la circulación que une sus líneas. Las estadísticas difundidas son rotundas: 90% de efectividad en el pase y 68% de posesión. El balón para los verdes, un instrumento demoledor.

El gol, que llegó al final, tuvo la complacencia de una defensa sin reacción, en especial del improvisado Hinestroza, jugador sin recursos ni conceptos. Equivocada decisión la de llevarlo al puesto del ausente Palacios.

Como en el fútbol los espacios no solo se roban, sino que se crean, y que es virtud también ejecutar al rival en sus equivocaciones, Nacional no desaprovechó la oportunidad, evidente en el gol, para imponer el mando en el juego, con calidad diferencial de sus intérpretes.

En Millonarios los chicos que prometen fueron inferiores al reto, inseguros y nerviosos, algo comprensible. Los grandes, si los hubo, no aparecieron y, cuando intervinieron, se enredaron asustados con el balón. Riascos, Quiñones y Del Valle, fueron unidades invisibles, cuando más se necesitaba su presencia.

Sin ideas, no hay fútbol colectivo. Sin generación de juego, no es posible hacer gol. El tradicional cerebro creativo, que influya en el rendimiento general, no está. Tampoco el delantero que aproveche las pocas ocasiones de gol.

El arranque del partido mostro a un Millonarios ambicioso, decidido, pero el plan muy rápido se desmoronó. Luego pareció mejor empatar. Nacional siempre pretendió ganar con argumentos y la diferencia no fue mayor, porque en varios casos sus ejecutores no lograron definir.

De nada sirve el riñón, si la mente no funciona. Eso pasó en Millonarios, que mantiene en firme su proyecto, pero no encuentra los intérpretes. El técnico no se excluye de la crítica por que sus responsabilidades son evidentes, en materia de funcionamiento.