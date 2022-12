¡No hay vuelta atrás! América debe sufrir con esta nómina hasta final de semestre

Ya ni para qué hablar del mal fútbol que juega América de Cali, ni de quiénes son los culpables de estos penosos resultados de las últimas fechas. Esta es la explicación de por qué la directiva ‘escarlata’ no puede tomar decisiones trascendentales (echar) a sus jugadores.

Cabe aclarar que aquí NO se salva, ni se justifica a nadie, cada uno tiene algo que ver en el mal momento de América de Cali. La actualidad de la ‘mecha’ es terrible, ya es casi mes y medio en que los malos resultados hicieron hasta sacar a un técnico, y lo que es peor, un ídolo de la institución que se fue por la ‘puerta de atrás´’, pero siendo más ídolo.

Publicidad

A lo largo de este tiempo han surgido diferentes iniciativas por parte de los hinchas. La más llamativa, y me incluyo, es que subieran a los jugadores Sub-20 o que licenciaran a los futbolistas del equipo profesional; es decir, ‘que, a los artífices directos de esta pesadilla, los jugadores’, les paguen su sueldo de lo que les queda del contrato y se despidieran del club.

Pero, los futbolistas no se pueden sacar, ni echar, ni licenciar de un equipo de fútbol.

Me dio por averiguar y saber qué tan viable era esta opción, pero no, no se puede dar. Por orden y en los artículos: del 13 al 18 de la FIFA, los jugadores no pueden ser sacados de un equipo en medio de una competición oficial.

Es decir, los ‘profesionales’ actuales de América no pueden salir del equipo hasta que llegue la ansiada fecha 19, jornada en la que termina el todos contra todos de la Liga Águila.

Publicidad

Los futbolistas, no son como nosotros los trabajadores del común que nos pueden sacar como si nada de las empresas y los empleadores aducir que es un ‘despido sin justa causa’. Normalmente uno pensaría que el ‘bajo rendimiento’ es motivo de despido, pero no; en el fútbol no existe esa figura. ‘Las ganas’ no determinan si un deportista sigue o no en un equipo.

Entonces, al final de todo este tejemaneje, escándalos (sí, escándalos porque un jugador que presentó su renuncia hace unos días ‘prendió el ventilador’), malos resultados, etc. Tenemos que aceptar que los futbolistas que han perdido estas últimas fechas tienen que terminar de jugar lo que queda del campeonato local.

Publicidad

Es preferible no hablar de nombres, ni de jugadores; cada uno de nosotros tenemos versiones diferentes de ellos, de qué hacen y qué no.

Recuerden que para dar sus opiniones y/o echarme la madre pueden escribirme a Twitter: @campepaez