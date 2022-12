Saquémosle pistola a lo que no importa

Que incomodidad se ha convertido la forma de trabajo de la Selección Colombia, dirigida por José Pékerman para los periodistas…

Sí, es incomoda, molesta y estorbosa para muchos personajes de la ‘crema y nata’ del periodismo deportivo, esos mismos que acostumbraban a tener las primicias, las famosas ‘chivas’ y gracias a ello ganaron prestigio y reconocimiento. Gracias a ello es que sus nombres suenan en televisión o radio.

¡Pero todo cambió señores! La camaradería entre la prensa y el cuerpo técnico de la ‘tricolor’ dejó de existir y se quedó en los años 80’s y 90’s cuando se hospedaban en el mismo hotel, viajaban en el mismo vuelo y los jugadores atendían entrevistas en el lobby del hotel.

La Selección Colombia estuvo varios días en la capital del país, donde es muy raro que entrene a pesar de tener su sede deportiva, como ya es costumbre Pékerman mantuvo al grupo de jugadores un poco aislados de la prensa y de la hinchada. ¿Por qué lo hará? Así es su forma de trabajo, siempre se ha caracterizado por tratar de tener a los futbolistas lo más concentrados posible y eso para la prensa llega a ser incomodo, sobre todo para aquellos que acostumbraban a tener sus primicias y que con la llegada del argentino al banquillo cafetero se les cayó esa fuente.

Los futbolistas no dan entrevistas exclusivas, solo hablan 3 o 4 jugadores en ruedas de prensa organizadas para todos los medios. Nadie tiene privilegios a la hora de la información y por el afán del protagonismo ¿entones qué hacemos?, saquemos noticias de dónde sea…

James Rodríguez, el ‘10’ de la Selección, el capitán del equipo se asoma a una ventana desde el gimnasio donde se entrena y hace el gesto conocido como ‘pistola’. ¿A quién le hace la seña? Exacto, no lo sabemos, pero acá la carroñería periodística y el afán de protagonizar hace decir cualquier cosa.

Dicen que fue una bajeza, que fue una ofensa del jugador hacía los periodistas. Dicen… porque es la hora que no se sabe hacia quién iba dirigido el gesto, pero como no hay tela para cortar entonces ‘digamos’ que fue en contra de los periodistas que estaban allí.

Me lo dijo Mario Yepes alguna vez en una charla, “la gente se olvida que nosotros somos personas normales” y sí, ¿acaso usted nunca ha hecho un gesto similar o peor en contra de alguien? Inclusive, cuando la otra persona es de mucha confianza hasta puede ser un gesto de saludo. No nos hagamos lo santos, todos decimos groserías, todos hacemos este y muchos más gestos.

¡Ya no jodamos más! Dejemos esa maña de ‘al caído, caerle’, dejemos ese afán de querer llamar la atención, dejemos de tirar la piedra y esconder la mano, dejemos de ser tan mojigatos por un gesto tan humano como ‘una pistola’, al final lo que debe importar es el desempeño en la cancha.

Con esto no quiero excusar el gesto del volante colombiano, pero a lo que voy es que no se puede dar por hecho algo de lo cual no se sabe con exactitud y de esto sacar provecho ‘periodístico’ tirando críticas a diestra y siniestra.

James; ojalá puedas hacerle ‘pistola’ a las críticas, ojalá puedas hacer ‘pistola’ al regular momento de la Selección y volver a marcar ante Ecuador. Capitán, es hora de hacerle ‘pistola’ a los que dicen que no vamos a ir al Mundial, es hora de hacer ‘pistola’ a lo negativo y ganar para acercarnos a Rusia.

No nos desviemos de lo que realmente nos importa con respecto a la vida de James Rodríguez (lo deportivo) no nos desviemos de esa idea de ir al Mundial porque el show que se armó alrededor de esa foto es un ‘pajaso mental’ y a cosas como esas hay que hacerle ‘pistola’.