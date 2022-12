Volante cinco

Este año, en Colombia, todos estamos muy felices con el gran rendimiento de Radamel Falcao García en el Mónaco, las buenas actuaciones de Luis Fernando Muriel con la Sampdoria, el presente de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus, los goles que ha vuelta a marcar Carlos Bacca con el Milan y el tremendo arranque de Miguel Ángel Borja en Palmeiras.

Sin embargo, se acerca la próxima doble jornada de eliminatorias contra Bolivia y Ecuador y la selección padece un verdadero problema: ningún volante de marca llega con ritmo o buen nivel.

Publicidad

De la Copa América Centenario para acá, el único que ha sido titular en todos los partidos con el combinado nacional es Carlos Sánchez. Y la ‘Roca’ también ha tenido regularidad con la Fiorentina, la diferencia es que lo ha hecho como defensor por las puntas en una defensa de tres futbolistas. El chocoano es un hombre que siempre le cumple al país dentro de la cancha más allá del momento que atreviese en su club, pero ¿quién podría acompañarlo? Empecemos…

Daniel Torres, que se había convertido en el complemento ideal para Sánchez, está cada vez más relegado en el Alavés. Después de un buen comienzo en el fútbol español, el entrenador Mauricio Pellegrino lo fue sacando de a poco y, en 2017, el de Cáqueza solamente ha comenzado como titular en seis de los 16 partidos de su equipo.

Luego, viene Abel Aguilar. Su regreso al balompié nacional lo volvió a poner en el mapa y cumplió un buen papel el año pasado con Colombia. En 2017, el hombre del Deportivo Cali ha disputado cinco compromisos, pero su equipo no está jugando bien y, por ratos, el experimentado mediocampista se ve contagiado. Es posible que, como ya ha pasado anteriormente, Abel encuentre su mejor versión al ponerse la amarilla en Barranquilla y en Quito.

Ahora, el turno es de Wilmar Barrios. Un ‘todocampista’ al que le ha costado en la selección, pero al que Pekerman cada vez le ha dado más confianza. Este volante ha demostrado su talento en ocasiones, pero la inexperiencia también le ha pasado factura. ¿El problema más grande? No ha jugado un solo partido oficial este año por el paro en Argentina, una situación que ha perjudicado a Sebastián Pérez por igual.

Publicidad

Y para hablar de otras alternativas de manera positiva, Guillermo Celis se ha consolidado en la titular del Vitoria Guimarães en Portugal y Gustavo Cuéllar ha vuelto a tener minutos con Flamengo. Pero, por otro lado, Edwin Valencia no ha podido pisar una cancha con Nacional, Aldo Leao Ramírez ya no es el mismo de antes y Alexander Mejía, que se había vuelto indispensable en el León, de México, no ha podido superar sus problemas en el tobillo derecho.

De toda esta situación, que evidentemente no es nada buena, sale un nombre: Mateus Uribe. Pekerman ya lo conoce, el jugador ya aprobó el examen en el amistoso contra Brasil y a lo largo de lo que va de la Liga Águila ha sido uno de los más destacados. ¿Por qué no darle la oportunidad contra Bolivia? Me parece que es el hombre indicado para sacarnos de este brete.

Publicidad

PD. No estaría mal que reaparezcan en la lista, que se entregará en los próximos días, Cristian Zapata y Juan Fernando Quintero. Virtudes como la experiencia de uno y el talento de otro siempre serán bien recibidas en la selección. A veces hacen falta ideas, liderazgo y jerarquía.