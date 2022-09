Camilo Vargas se quedará sin 'jefe' en Atlas de México: Diego Cocca anunció que renunciará

El argentino Diego Cocca anunció este viernes que renunciará a ser entrenador del bicampeón Atlas, equipo en el que milita el guardameta colombiano Camilo Vargas , al terminar el torneo Apertura 2022 del fútbol mexicano y descartó los rumores que lo vinculan como nuevo director técnico del Sporting de Gijón de la segunda división española.

"Siempre se va a hablar de posibilidades sobre todo cuando un técnico sale de un lugar con éxito, pero (el Sporting) no es lo que estoy pensando, no es lo que me mueve en este momento. Lo que me mueve es cerrar bien con este equipo y dejar en claro a la gente del Atlas que me voy para que la institución siga creciendo y no por tener otro proyecto", explicó el estratega de 50 años.

La prensa mexicana reportó antes del anuncio de Cocca que el argentino dejaría al Atlas para dirigir al Sporting de Gijón; ambos cuadros son propiedad del Grupo Orlegi mexicano, que lidera el empresario Alejandro Irarragorri.

"No tenemos nada de trabajo de otra parte porque no nos interesa pensar en otra cosa que no sea el Atlas. Llegará su momento, ojalá nos den vacaciones que necesitamos porque nos quedaría bien, después de ello seguiremos trabajando y todos los proyectos que sean para seguir creciendo se evaluarán; no es momento de pensarlo", añadió Cocca.

El director técnico rompió el pasado diciembre una sequía del Atlas de más de 70 años sin levantar un título de Liga y en mayo pasado le dio su primer bicampeonato a los Rojinegros, además del trofeo de Campeón de Campeones.

Sin embargo, en este Apertura 2022 tiene al conjunto de Guadalajara en el penúltimo lugar de la tabla a una jornada de finalizar la fase regular, sin aspiraciones a pelear por el título.

Cocca aseguró que su decisión de ponerle fin a su ciclo en el Atlas el próximo sábado primero de octubre en la última jornada de la fase regular del campeonato cuando su equipo reciba en su estadio al Necaxa fue por el bien de la institución.

"Tomé una decisión valiente. Lo más fácil hubiera sido quedarme y darle la responsabilidad a la directiva de echar a un técnico bicampeón, que no hubiera sido agradable ni para mí ni para ellos. Por eso hay que disfrutar este momento, parte de la transformación que hicimos es no ver al Atlas como sinónimo de malas noticias sino de alegrías como la que viviremos el sábado", sentenció Cocca.