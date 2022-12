Presidente del Lyon contra Ronaldo: “Cristiano ya no está entre los mejores del mundo”

El dirigente francés Jean-Michel Aulas criticó el presente del astro portugués, quien no ha podido brillar desde el retorno del fútbol con la Juventus, a casi un mes del reinicio de la Champions League.

En entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport', el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, analizó la llave de vuelta entre su equipo y la juventus, por los octavos de final de la Champions League.

“Serán favoritos porque llegarán muy en forma. Igual Cristiano Ronaldo ya no parece estar entre los mejores ahora. Intentaremos prepararnos lo mejor posible, incluso si no sabemos si podemos jugar partidos amistosos”, indicó el dirigente francés.

Igualmente, el presidente criticó el sistema que se implementará en el reinicio de la Champions: “Cuando hemos visto que los cuartos de final se jugarán a un partido, sería lógico pensar que el Olympique de Lyon ya podría estar clasificado para la siguiente ronda. Sin embargo, somos un equipo que respeta el Fair-Play y aceptaremos jugar la vuelta”.

Los equipos que ya están clasificados son Atlético de Madrid, PSG, Atlanta y Leipzig. Por su parte, los partidos Barcelona vs Nápoles, Bayern vs Chelsea, Juventus vs Olympique y Manchester City vs Real Madrid, deberán disputarse a partir del siete de agosto para definir los otros cuatro clubes.

