Diego Simeone y un llamado a la prudencia: “Los que desprestigian son los mismos que exageran”

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, no se siente favorito en la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig, porque él no vive en los "extremos", sino en las "realidades", y porque "aquellos que desprestigian son los mismos que exageran la posibilidad que uno tiene para ganar", mientras incide en el primero de los objetivos, la clasificación para la 'Champions', que puede asegurar este sábado si gana al Betis en el estadio Wanda Metropolitano.

"Al final la gente siempre es la misma la que exagera o te desprestigia. Como me aíslo absolutamente de los extremos, solamente me encierro en el equipo que nos vamos a encontrar; un equipo veloz, que tiene muy buen ataque, que tiene registros muy buenos de cara al gol y que está cerrando una temporada muy buena en Alemania. Y, a partir de eso, volver inmediatamente a lo que nos importa, y muchísimo, que es el partido de mañana", advirtió sobre la supuesta condición de favorito que le da una mayoría sobre el Leipzig en su enfrentamiento del próximo 13 de agosto en Lisboa.

Y, por si había alguna duda, lo reiteró una segunda vez: "Aquellos que desprestigian son los mismos que exageran la posibilidad que uno tiene para ganar. No vivo en los extremos, vivo en las realidades. Y la realidad es que es el tercero de la Liga alemana. Me agarro de eso, de lo que veo, del equipo que nos tocó y tenemos que resolver. Lo otro son palabras y un montón de situaciones que no le sirven a nadie".

El formato es a partido único. "Nos tenemos que adaptar a las circunstancias como nos tuvimos que adaptar a las de la Liga. No hay elección. Tendremos que sacar lo mejor de esta situación nueva y circunstancial que nos ofrece esta 'Champions'", apuntó Simeone, que también fue interrogado por la planificación para la final a ocho: "Trabajamos en consecuencia de lo que se necesita de cara al futuro con la cuestión de la preparación, pero hoy nos centramos solamente en el Betis".

Porque antes del Leipzig, de esa apasionante final a ocho en Lisboa del máximo torneo europeo, de competir por un título que despierta una voracidad tremenda en el equipo rojiblanco, tanto como el anhelo que soporta cada año desde la crueldad del desenlace de sus finales en 2014 y 2016, están las últimas tres jornadas de LaLiga Santander; el Betis, el Getafe y la Real Sociedad, por ese orden. Y un triunfo le basta para certificar el pase a la Liga de Campeones.

La primera ocasión es este sábado contra el conjunto verdiblanco en el estadio Wanda Metropolitano. "Se hizo un buen trabajo hasta el día de hoy, pero necesitamos seguir en esta línea, porque está claro que los números todavía no están. Y acá se vive de los números. El objetivo todavía no está alcanzado. Mañana tenemos una oportunidad, mucho en juego y la necesidad de acercarnos a los objetivos que el club se ha trazado", valoró.

Ya no prevé tantas variaciones en el once de un partido a otro, como ha avanzado ya el técnico en sus dos últimas comparecencias ante la prensa. No es tiempo ya de rotaciones, sino de más continuidad. "Una cosa es cuando empezó este nuevo campeonato de tantos partidos seguidos después de tres meses que no se había competido, que los futbolistas no tenían la posibilidad de tener ritmo de juego, y hoy que ya tienen varios partidos".

"Han jugado todos dentro del equipo con equilibrio, salvo Herrera, Vitolo, Lemar o Ivan (Saponjic). Los demás han tenido un equilibrio bastante bueno entre ellos y por eso nos ha permitido llegar de la mejor manera a este final. Cuando los jugadores están en mejor forma se hacen los cambios más tarde y a veces no es necesario hacer un cambio más. Ahora con más ritmo de juego, con los días de recuperación que cambian de tres a cuatro, posiblemente alguno repetirá (en el once titular ante el Betis)", insistió.

No desveló ningún nombre de la alineación: "Normalmente, todos los equipos que formamos siempre lo hacemos pensando en ganar el partido. Y no será la excepción. Es un partido muy importante que nos puede dar la posibilidad de llegar un año más a la Champions, que lo queremos, que lo venimos buscando y trabajando hace mucho. A estar bien insertado de la mejor manera en el partido, mirar el entrenamiento quiénes están mejor para el partido y después intentar poder plasmarlo en el campo, que es lo único que sirve".

Enfrente estará el Betis, ya salvado. Sólo ha ganado un partido como visitante en toda la Liga en sus 17 desplazamientos hasta la fecha. Ha sumado nada más diez de los 51 puntos que ha jugado a domicilio. Pero su triunfo de la pasada jornada por 3-0 ante el Osasuna en el Villamarín confirmó su permanencia en Primera División.

"En estos últimos partidos, el Betis ha mejorado bastante. He visto el partido y me ha gustado mucho con el Levante (perdió 4-2), que estaba haciendo muy buen partido. Después ha ganado el último partido en casa y eso le genera cumplir un objetivo que había dado vueltas y terminar la Liga con tranquilidad. El Betis tiene muy buenos futbolistas, sobre todo de mitad de campo hacia adelante, con jugadores que pueden desequilibrar, y nos encontraremos con un equipo que juega muy bien al fútbol", avisó.

