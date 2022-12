A pesar de la asistencia de James Rodríguez, Bayern Múnich perdió 1-2 con Real Madrid

El jugador colombiano jugó los 90 minutos del encuentro, disputado en el estadio Allianz Arena, y en el que el cuadro español sacó un resultado de oro pensando en al juego de vuelta (1 de mayo) de la semifinal de la Champions.

Vea los goles con los que Real Madrid venció al Bayern Múnich de... Real Madrid conquistó por tercera ocasión consecutiva el Allianz Arena, para dar un paso firme hacia la final de Kiev y la búsqueda de la tercera corona consecutiva, tras superar momentos de sufrimiento ante el empuje del Bayern pero acabar resurgiendo con la pegada de Marcelo y Marco Asensio.

Las bestias negras son cosas del pasado para un Real Madrid que domina el fútbol europeo y ya es leyenda tras ser el primero en conquistar dos Ligas de Campeones consecutivas y tres de las cuatro últimas ediciones. El presente lo marca un gen ganador, una pausa en los malos momentos y el convencimiento de estar capacitados para dar la vuelta a cualquier situación que se le presente.

El Bayern, dominador total del fútbol alemán donde no encuentra rival, salió con ganas de revancha ante su último verdugo. El duelo de colosos y favoritos al título arrancaba con un ritmo endiablado que impedía ejecutar la idea inicial de Zinedine Zidane. La ausencia de Alaba era un factor a explotar que le hizo decidirse.

Los planes de Zidane no salieron. Apostar por futbolistas como Modric, Kroos e Isco para tener el balón pero acabar corriendo detrás de él no era lo esperado. El encuentro nació torcido. Pasaban segundos y un mal despeje de Carvajal, nervioso todo el primer acto y pasado de revoluciones en varias entradas, dejaba solo al peor enemigo, Lewandowski, que escorado buscaba un pase que no remataba bien Müller.

El plan de Heynckes de atacar con extremos se modificaba con la entrada de Thiago, sin embargo su presencia le daba el balón. Junto a James, con ganas enormes de demostrar a Zidane que se equivocó, pusieron el criterio al juego y encontraron espacios a la espalda de Casemiro.

Al Bayern le sobra corazón y de la nada saca goles. Mientras Cristiano Ronaldo se instalaba en la soledad en un 1-4-5-1 que le restaba protagonismo, Lewandowski era un incordio continuo a los centrales, James le metía peligro con rosca a cada acción a balón parado.

Fue cuando llegó el golpe en los instantes en los que los de Zidane comenzaban a tener la posesión y Carvajal probaba a Ulreich. La primera subida de Marcelo dejó metros a su espalda que devoró Kimmich. Encontró el error de Keylor Navas, el segundo grave consecutivo tras el tercer tanto de la Juve en el Bernabéu, y adelantó al Bayern. El portero tico se anticipó esperando un centro y cuando vio que era un disparo centrado reaccionó tarde.

Así fue la asistencia de James Rodríguez con Bayern Múnich:

Los grandes señalados en el gol del Bayern son Marcelo y Keylor... Por cierto, Kimmich el último gran descubrimiento de Pep antes de marchar... [Video vía: @UCL4ARMEDIA] https://t.co/nY5mJObHom — David Ruiz (@DavidRS15) April 25, 2018

Llegaron momentos de duda en los que supo sufrir el Real Madrid y perdonó el Bayern, especialmente Ribery cuando completamente solo controló mal y no definió ante la salida de Keylor. Llegaba la segunda lesión, de Boateng, como un directo al mentón del Bayern. Heynckes se quedaba sin dos cambios ante el desgaste que le esperaba a su equipo. Hummels perdonaba otra clara tras córner.

En ese momento llegó el tanto del respiro. Confiado siempre en sus posibilidades, de un centro que cayó del cielo de Lucas Vázquez, apareció la zurda de Marcelo, que a un minuto del final del primer acto ponía el empate enganchando un disparo cruzado inalcanzable para el portero germano.

Fue una segunda parte en la que Ribery hizo todo lo posible por ser el héroe del partido pero Asensio le arrebató el protagonismo. El extremo francés hizo diabluras desde el costado izquierdo, sometiendo a tal desgaste a Carvajal que acabó lesionado. Dos recortes y asistencia a Müller para que Ramos fuese salvador.

Cuando se esperaba el aluvión del Bayern llegó un regalo que decide un gran partido. El error de Rafinha marcó el duelo en una salida de balón, con su equipo volcado y dando el pase a Asensio. Corrió con velocidad junto a su socio Lucas Vázquez y la asistencia la mandó a la red con tranquilidad y un disparo cruzado. El Real Madrid ya había golpeado de nuevo.

Le restaba poco más de media hora de dejarse el alma defendiendo ante un Bayern con más corazón que cabeza, que nunca se dio por vencido. Keylor se quitaba la espina con una gran parada de reflejos a Ribery. Y le sacaba otra con rodilla en tierra. Recuperaba la confianza perdida y volvía dar seguridad a su equipo.

El Real Madrid pudo asestar un golpe definitivo a la eliminatoria pero Cristiano clamó al cielo por el gol anulado que le impedía prolongar su racha de récord. Por primera vez en la presente edición de la Liga de Campeones se quedó sin marcar. Su disparo cruzado a la red lo anuló el colegiado por un control que interpretó fue con el, brazo.

Los intentos continuos del Bayern fueron en vano y la entrada de Benzema añadió presencia ofensiva del Real Madrid y peligro, aunque el francés sigue gafado de cara al gol.

De esta manera, finzaliba el partido. El rey de Europa había vencido por sexta ocasión consecutiva a su antigua bestia negra. Pero la revancha la tendrán el próximo 1 de mayo en el Santiago Bernabéu.

