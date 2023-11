¿A qué horas juega Real Madrid vs. Napoli?

Real Madrid se mide a uno de los equipos más opcionados para pasar a la siguiente fase de la Champions League, hecho por el cual los 'merengues' aunque ya estén en 'octavos' no se confían e irán tras la meta de seguir un excelente rendimiento en el torneo más importante de clubes en Europa. El duelo entre los dos conjuntos empezará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Por su parte, Napoli, quien aún no ha sellado su clasificación a los octavos de la Champions League, anhela a sacar al menos un punto del Santiago Bernabéu que lo deje más cerca de la próxima etapa de la competencia.

Presente del Real Madrid

Aunque el conjunto de Carlo Ancelotti fue uno de los primeros equipos en pasar a la siguiente ronda del torneo, para este duelo contra los italianos, el estratega 'merengue' afronta varios dolores de cabeza. Pues todo se trata de los múltiples jugadores que están lesionados. Hay que recordar que por ejemplo Vinícius Júnior y Eduardo Camavinga se lesionaron recientemente con sus selecciones, en la pasada fecha FIFA, y se perderían lo que queda de la temporada.

Publicidad

No obstante, no todo son malas noticias, pues el técnico italiano tiene un 'as' bajo la manga y es el inglés Jude Bellingham quien fue uno de los autores para que la 'casa blanca' derrotara con buen diferencia al Cádiz en condición de visitante y se afiance en el primer lugar de la Liga de España.

Rodrygo y Jude Bellingham, futbolistas del Real Madrid. Foto: AFP

Rendimiento del Napoli

Los italianos se encuentran en la segunda casilla del grupo C con siete puntos, a la espera de lo que suceda en sus siguientes presentaciones.

Publicidad

En términos de la Serie A, los actuales campeones del torneo local, son cuartos con 24 unidades. Hecho por el cual se ilusionan en hacer una buena presentación en la Champions League, luego de lo acontecido en la última temporada.