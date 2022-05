Adrián San Miguel, arquero del Liverpool: "Real Madrid es el favorito a ganar la Champions"

Adrián San Miguel, arquero del Liverpool, comentó que el favorito para la final de la Liga de Campeones es el Real Madrid por la historia que tiene detrás.

"Creo que el favorito es el Madrid, es el histórico campeón. Tienen 13, nosotros iremos por la séptima. No nos sentimos favoritos, por historia lo son ellos", apuntó Adrián en la zona mixta de la jornada de puertas abiertas del Liverpool previa a la final del sábado.

"No me gusta la palabra revancha", añadió el portero, al ser preguntado por la posibilidad de vengar la final perdida en Kiev en 2018. "Me parece demasiado fuerte para un deporte como el fútbol. Lo veo más como una segunda oportunidad".

Sobre Thiago Alcántara, el gran ausente en el entrenamiento del equipo este miércoles, Adrián espera que pueda estar en la final.

"Está recuperándose, mañana, tarde y noche", agregó el portero sevillano