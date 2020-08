Alphonso Davies, desde los ojos de su maestro: “En Canadá hay miles igual de buenos a él”

Este domingo el mundo del fútbol se paraliza. La final de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG será la excusa perfectamente para ver a varios de los mejores jugadores del mundo. Y allí, con los alemanes, estará Alphonso Davies, un joven canadiense de apenas 19 años que irrumpió de un momento a otro y está deslumbrando a todos.

En un año atípico y convulsionado tras la aparición del coronavirus, este lateral izquierdo o extremo ha sido una de las gratas sorpresas que ha dejado el fútbol. Nacido en un campo de refugiados en Ghana y de origen liberiano, su familia se vio obligada a pedir asilo en Canadá cuando Davies apenas tenía 5 años.

“Barcelona no tiene plata, es imposible darle a Messi el proyecto que quiere para quedarse”

Su infancia, antes de llegar al país norteamericano estuvo marcada por la guerra. Debía pasar por cadáveres para ir en busca de alimentos. Sin embargo, siempre tuvo a su familia al lado suyo y el buen ejemplo por parte de sus padres nunca le faltó.

Así lo recuerda en diálogo con GolCaracol.com el entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano, quien fue el hombre lo puso a debutar con 16 años en la Selección de Canadá. Allí sorprendió de entrada por su calidad y tras ser el goleador de la Copa de Oro 2017.

Es cierto que la madre de Alphonso Davies le dio permiso de ser futbolista si le hacía prometer que siempre mantuviera los pies en la tierra…

“Es verdad. Alphonso es una persona supremamente humilde. No ha olvidado sus raíces ni de dónde viene. Yo hoy lo oigo hablar y es el mismo con el que hablé hace años estando en la Selección. Tiene una personalidad muy alegre, cero arrogante y su familia ha sido parte fundamental para que en este tiempo mantenga la calma y sepa manejar el éxito”.

Publicidad

¿Cómo fue ese primer encuentro con Davies?

“Cuando asumí la Selección estaba muy intrigado en ese joven que había debutado con 15 años en Vancouver Whitecaps. Más allá de que él era suplente, lo invité a un campamento para irlo acercando al grupo. Ahí tuvimos varias conversaciones personales y de inmediato me convenció no solo por su enorme capacidad como jugador, si no como el gran ser humano que es”.

¿Y cómo fueron las siguientes convocatorias en las que tuvo a Alphonso Davies?

“Cada vez crecía más. Es un futbolista extraordinario al que todavía no le hemos visto todo su potencial. Va a conquistar muchas cosas. Yo lo utilizaba de extremo porque tiene gran capacidad goleadora, pero puede jugar en cualquier parte del campo. Tiene velocidad, fortaleza y gambeta. Es el jugador que separa la élite de lo común”.

Thierry Henry: “En la televisión de Estados Unidos me han llamado negro de mier…”

¿Qué opinión le genera que Barcelona pudo ficharlo y lo rechazó por ser canadiense, eso es verdad?

“Primero, cuando supe que el Bayern lo compró por 11 millones de euros me pareció un regalo. Ni siquiera vale los 60 millones que hoy dicen que cuesta. Y sí, cuando estábamos en la Copa de Oro me tocó reunirme con enviados de Chelsea, Barcelona, los dos Manchester y más equipos de primer nivel, porque ya lo estaban ‘mareando’ y quería que estuviera concentrado en el torneo”.

Publicidad

Pero entonces su talento es algo atípico para un país como Canadá…

“Si bien el no nació en Canadá, es producto de allá. Empezó en las ligas locales de Vancuver y en la regla es la excepción porque lastimosamente en Canadá el que no tiene plata no puede jugar al fútbol. Pero como él, hay miles y mejores en Canadá”.

¿Cómo es eso?

“Es la verdad. Mi proyecto en la Selección consistía en darle espacio a la cantidad de población emigrante que hay en Canadá. Lo hacen las mejores selecciones europeas. Sin embargo, como digo, allá se centran en darle cabida a los que pagan una academia (cuesta entre dos mil y tres mil dólares), los cuales finalmente son los que eligen a los dirigentes de la federación. Los mejores jugadores, si no es por una beca como lo obtuvo Alphonso, no tienen como pagar esa plata. Ese fue el gran obstáculo que yo tuve al ser entrenador”.

Por último, ¿qué cree que le falta por mejorar a Alphonso Davies?

“Siempre le exigía que pisara el área porque es alguien con gol y gambeta. Como lo hacía con Andrés Ricaurte en Medellín, a él le dije que jugando así iba a poder salir de Colombia, de lo contrario no. Pero bueno, con respecto a Davies, creo que podría mejor en su cabeceo tanto ofensivo como defensivo. Elevarse en el momento preciso. Nosotros lo trabajamos, al igual que fortalecer y usar más su pierna derecha. Aún sigue progresando en eso, todo es de confianza”.

Las ‘locuras’ de Marcelo Bielsa, según Harold Lozano: “Aún tengo los videos de VHS que me hizo”