Andrés Iniesta indicó que caer así "duele más" porque igual es su última Champions

El capitán del Barcelona se mostró dolido y afectado después de que el equipo de sus amores saliera eliminado de la Champions a manos de Roma, que dio la sorpresa este martes con un triunfo 3-0.

"Es una derrota dolorosa, porque no la esperábamos por la renta que teníamos, pero cuando haces las cosas mal, cometes muchos errores y no te adaptas al tipo de partido que es, la 'Champions', aunque parezca mentira, es así", lamentó tras el partido en el que el conjunto italiano remontó al Barça el 4-1 de la ida.

El centrocampista manchego admitió que el Roma no les dejó desarrollar su fútbol de posesión y toque, "pero si no se puede jugar hay que buscar otra solución y no lo hemos hecho", lamentó.

"La penalización es máxima. Es difícil asumir esta eliminación, porque tenemos mucha esperanza en esta temporada y se nos escapa una vez más", sentenció Andrés Iniesta.