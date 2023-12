Antwerp vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Champions League

Antwerp espera sellar de buena manera su participación en la Champions League , pese a que a lo largo de la competencia no ha podido ganar en ninguno de sus duelo. Sin embargo, el equipo belga sabe que el Barcelona no será un rival sencillo, pues no solo ya tiene asegurado su lugar en los 'octavos' de la competencia, sino que es uno de los equipos que busca hacer una grata presentación en las fases siguientes. El compromiso comenzará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Por su parte, Barcelona quiere terminar líder del grupo H y tener una 'ventaja' para lo que se viene en la competencia. No obstante, los 'culés' son conscientes que detrás hay varios contendores que también tiene el mismo objetivo de estar en la primera casilla.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido

El duelo entre el Antwerp contra el Barcelona, por la sexta jornada de la Champions League, se podrá ver EN VIVO, por ESPN y Star+, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Actualidad del Barcelona

El conjunto dirigido por Xavi Hernández si bien está en la siguiente ronda de la Champions League, ha tenido un rendimiento que aún no termina de convencer a sus hinchas, pues en los cinco compromisos que ha disputado el conjunto 'culé' perdió en uno, el cual puso a pensar a más de uno.

Asimismo, en la Liga de España sus resultados han sido muy variados, hecho que lo tiene en el cuarto lugar del rentado local, pues actualmente acumula 34 unidades.

Jugadores del Barcelona celebrando el triunfo contra el Porto Foto: AFP

Hay que destacar que los dos equipos ya se habían enfrentado en la primera jornada de la Champions League, en el cual los 'culés' derrotaron 5-0 al Antwerp.

Presente del Antwerp

El conjunto belga no tuvo los resultados esperados en el torneo más importante de clubes de Europa, pues no solo no encontró los resultados sino que dejó varias dudas en su rendimiento.

Sin embargo, en la Liga de Bélgica está en la cuarta casilla con unidades, situación que lo está clasificando a la siguiente ronda del campeonato.