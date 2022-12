Así se jugarán los cruces de los cuartos de final de la Champions League

Este será el camino para llegar el 1 de junio al estadio Wanda Metropolitano, de Madrid. Dávinson Sánchez y Jeison Murillo, los únicos colombianos que estarán en la fase final.

Este viernes se llevó a cabo, en Lyon, Francia, el sorteo de los cruces de los cuartos de final de la Champions League.

Publicidad

Así, las balotas arrojaron los siguientes cruces: Ajax vs. Juventus; Liverpool vs. Porto; Tottenham vs. Manchester City; y Barcelona vs. Manchester United.

El ganador de la llave entre Tottenham y City se enfrentará con el vencedor de Ajax vs. Juventus, mientras que el vencedor de Barcelona vs. United se verá las caras con el ganador de Liverpool vs. Porto.

Jeison Murillo, con Barcelona, y Dávinson Sánchez, con Tottenham, son los únicos dos colombianos que siguen en competencia. Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus, no fue inscrito debido a la lesión que sufrió en la rodilla izquierda.

Cabe recordar que Real Madrid, vigente campeón del certamen europeo, no podrá defender el título, ya que cayó en los octavos de final frente al Ajax, de Holanda.

Publicidad

La final de la Champions League se jugará el próximo 1 de junio, en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid.

Emparejamientos de cuartos de final (9/10 abril y 16/17 abril):



1. Ajax (HOL) - Juventus (ITA)

2. Liverpool (ING) - Oporto (POR)

3. Tottenham (ING) - Manchester City (ING)

4. Barcelona (ESP) - Manchester United (ING)

Publicidad

Emparejamientos de semifinales (30 abril/1 mayo y 7/8 mayo):



1. Ganador 3 - Ganador 1

2. Ganador 4 - Ganador 2

Final (Wanda Metropolitano de Madrid)



Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2