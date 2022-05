Atlético de Madrid se negó a hacerle el pasillo de campeón a Real Madrid, y Luka Modric respondió

Luego de una excelente temporada, el pasado sábado 30 de abril, tras su triunfo 4-0 sobre Espanyol, Real Madrid se coronó campeón de la Liga española, cumpliendo uno de los objetivos con unas cuantas fechas de anticipación.

Así las cosas y como se ha hecho habitual, en las próximas jornadas de dicho campeonato se esperaría que se le hiciera el popular pasillo. Sin embargo, al parecer, esto no sucederá y ha dado de qué hablar en las últimas horas.

De acuerdo con información de la agencia 'EFE', Atlético de Madrid no haría este homenaje al cuadro 'merengue', cuando se vean las caras el próximo domingo, en el estadio Wanda Metropolitano, en el derbi de la ciudad.

"Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación", fueron las palabras expresadas.

Frente a ello, y en la previa del compromiso contra Manchester City, Luka Modric fue consultado. En su respuesta se mostró claro, contundente y hasta esbozando una pequeña sonrisa que llamó la atención de todos.

"No pensamos nada, es un asunto que no nos interesa y de lo cual no voy a hablar, menos previo a un partido tan importante como el que nos espera en la Champions League", sentenció en sus declaraciones.

"EL PASILLO NO NOS INTERESA". Contundente respuesta de Luka Modric a la pregunta sobre cómo recibirá el Atlético de Madrid al campeón de #LaLigaxESPN la próxima fecha. pic.twitter.com/n4odAqiVXV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2022

¿Cuándo y a qué hora es Real Madrid vs. Manchester City?

Luego de que el conjunto inglés se impusiera 4-3, en el partido de ida, este miércoles 4 de mayo, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, se llevará a cabo el juego de vuelta, en el estadio Santiago Bernabéu, válido por las semifinales de la Champions League 2021/22.