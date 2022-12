Barcelona, a ampliar su ventaja en el grupo F de la Champions League: se mide con Slavia Praga

El equipo catalán es más dudas que certezas, pero en el certamen internacional quiere sumar otros tres puntos, contra el elenco de menos nivel. El encuentro será este martes, a las 12:55 p.m.

Tras su sonrojante derrota en el Ciutat de València ante el Levante (3-1) en Liga, el Barcelona tiene una oportunidad este martes de rehabilitar su imagen contra el Slavia de Praga, al que recibe en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con el objetivo de encarrilar su clasificación para los octavos de final de la competición.

Los azulgranas siguen invictos en esta Champions (dos victorias y un empate) y colideran la competición doméstica, pero su fútbol dista mucho del que se espera de un equipo plagado de estrellas que aspira, una temporada más, a pelear por todos los títulos.

Ya acabaron pidiendo la hora hace dos semanas en Praga, donde sufrieron lo indecible para derrotar al Slavia a domicilio (2-1). También tuvieron que sudar tinta para doblegar al Inter en el Camp Nou (2-1) y salieron vivos de milagro de Dortmund (0-0).

Que el Barça está jugando con fuego desde hace semanas es una obviedad que hasta jugadores como Marc-André Ter Stegen o Antoine Griezmann han reconocido, por mucho que su técnico, Ernesto Valverde, insista en negar la evidencia, al menos en público, una y otra vez.

Mañana, los azulgranas tendrán una nueva oportunidad de subir el nivel -algo necesario si se quiere ir con garantías por Europa- ayudados por su condición de local, pues el juego del equipo sube algunos enteros cuando el partido se disputa en el Camp Nou.

Lo hará, no obstante, sin su '9' titular, el uruguayo Luis Suárez, que se lesionó en el soleo ante el Levante, y presumiblemente, un partido más, sin el central Samuel Umtiti, que sigue recuperándose de los problemas que arrastra hace tiempo en la rodilla izquierda.

El puesto de Luis Suárez en el once debería ser para Ousmane Dembélé, a quien Valverde no convocó para el último partido de Liga. El resto del once será el habitual, por lo que Jordi Alba y Sergio Busquets recuperarán la titularidad en detrimento de Sergi Roberto y Arturo Vidal.

Invicto en el torneo liguero y con una ventaja a mitad de temporada de doce puntos respecto al segundo clasificado, el Slavia, por su parte, afronta su duelo en el Camp Nou dispuesto a repetir el buen juego de hace dos semanas ante los azulgranas, pese a perder entonces en casa por 1-2.

El conjunto checo ha sumado un empate y dos derrotas en la actual edición de la Liga de Campeones, unos resultados que no reflejan el buen hacer de los pupilos de Jindrich Trpisovsky, que ha levantado la admiración de sus rivales del grupo F gracias al desborde y a la movilidad de sus laterales Vladimir Coufal y Jan Boril.

La mala noticia es la ausencia del central David Hovorka, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido contra el Viktoria Pilsen disputado hace dos semanas.

Quien sí estará disponible para el choque será el medio de contención marfileño Ibrahim Benjamin Traoré, ausente por lesión en el primer envite ante el Barça disputado en la República Checa.

Otras piezas claves del esquema del equipo son el volante ofensivo nigeriano Peter Olayinka, el medio ofensivo rumano Nicolae Stanciu y el pivote en la medular y capitán checo, Tomas Soucek, tercer máximo anotador de la liga checa con siete goles.

- Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann y Dembélé.

Slavia de Praga: Kolar; Coufal, Zeleny, Kúdela, Boril; Soucek; Masopust, Stanciu, Sevcík, Traoré; Olayinka.

Arbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Camp Nou.

Horario: 12:55 p.m. (hora colombiana).