Barcelona, en 'picada' en la Champions League: cayó 0-3 con Bayern Múnich, en el Camp Nou

Una nueva negra presentación tuvo este miércoles Barcelona, que perdió por un marcador de 0-3 frente a Bayern Múnich jugando en su propio estadio y dejando a los aficionados en el Camp Nou tristes y meditabundos por el rendimiento del equipo que dirige Xavi Hernández.

Los catalanes previamente ya habían caído eliminados matemáticamente de la Champions, con la victoria del Inter de Milán. El ambiente en el Camp Nou justo antes del inicio del partido entre los casi 85.000 espectadores era de desolación: el Inter acababa de ganar 4-0 al Viktoria Pilsen y eso hacía inútil cualquier esfuerzo del club azulgrana de apurar sus opciones.

Publicidad

Los goles de los alemanes fueron convertidos por Sadio Mané, Choupo Moting y Benjamin Pavard, quienes adornaron una buena presentación del Bayern en territorio español, que con ese resultado llegaron a 15 puntos. En segunda posición del grupo C se ubica Inter de Milan, con 10 unidades, Barcelona se quedó con 4 unidades y Viktoria P, sin nada.

Por su parte, la mejor ocasión de gol para el Barcelona fue un disparo esquinado de Ansu Fati en el minuto 70 que salió desviado tras una gran jugada de combinación.

En las previsiones optimistas del club azulgrana, esta noche, ambos equipos debían jugarse la primera plaza del Grupo C y el Barcelona saldar una deuda pendiente con su afición derrotando al rival que le ha regalado algunas de las noches europeas más negras de su historia reciente.

Publicidad

El desenlace, aunque cantado, no deja de ser doloroso para un club que había vuelto a soñar en grande. Y este miércoles no era fácil para Xavi Hernández levantar a un equipo consciente de que, pasara lo que pasara en el campo, ya no podría mantenerse una ronda más en la élite.

La UEFA otorga por cada triunfo logrado en la fase de grupos 2,7 millones de euros, y embolsarse 5,4 millones por dos últimas victorias estériles en la 'Champions' antes descender a la Liga Europa no es un cuestión baladí para un club que no va precisamente sobrado de dinero.

Publicidad

En cualquier caso, lo de este partido ante el Bayern tampoco era una cuestión económica, sino simplemente una cuestión de dignidad. Pero a veces con la dignidad no te alcanza.

Al Barcelona le espera de nuevo la Liga Europa. Justo ahora, que parecía estar a punto de ver la luz al final del túnel.