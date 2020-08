Bayern Múnich 8- Barcelona 2: la vergonzosa despedida de Messi y sus amigos de la Champions

Thomas Müller y Coutinho, en dos oportunidades; Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Lewandowski anotaron los goles del Bayern Múnich en el partido de este viernes de la Champions y con los que demolió con un 8-2 al Barcelona, en la ciudad de Lisboa, dando así un golpe de autoridad.

Los tantos del descuento para los catalanes se dieron por intermedio de un autogol de David Alaba y tras una acción individual en el área del uruguayo Luis Suárez.

En un duelo entre favoritos, únicos dos campeones de la competición supervivientes en cuartos, al gigante alemán le bastó media hora para descubrir todas las carencias defensivas del Barcelona, que sufrió su peor derrota histórica en la Copa de Europa.

El Barcelona tuvo una desastrosa tarde en defensa y en ataque Lionel Messi no marcó diferencia, no pesó y no fue el de otras tardes. Este resultado penoso traerá necesariamente una crisis profunda en el club español.

Ahora, Bayern Múnich esperará en la semifinal por el ganador de la serie en la que se enfrentan Olympique Lyon y Manchester City.

Con una caída estrepitosa finalizó el periplo europeo de un Barcelona que cierra el curso sin títulos. Su última 'Orejona' data de 2015 cuando Messi y Suárez estaban en su esplendor, en un trío de ensueño que completaba un tal Neymar.