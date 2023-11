Benfica vs. Inter de Milán: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions League

Benfica, quien no anda con un buen presente en la Champions League, se medirá al Inter de Milán con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la temporada actual de la competencia. Sin embargo, no será un duelo sencillo para los portugueses, pues saben que al frente tienen un equipo que ya está en la siguiente ronda del torneo. Las acciones entre los dos equipos comenzarán a las 3:00 p.m. (hora de Colombia), en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Por su parte el conjunto 'nerazzurri', llega con buenas sensaciones al encuentro, luego que en la pasada jornada del torneo más importante de clubes en Europa venciera 0-1 al RB Salzburgo, en condición de visitante.

Hora y dónde ver el partido

El compromiso por la Champions League entre Benfica y el Inter de Milán se podrá ver EN VIVO, por ESPN y STAR+ desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia). Allí se vivirá un duelo de muchas emociones, pues aunque los dos clubes tienen realidades distintas en la competencia, son conscientes de la importancia de este para sus aspiraciones personales.

Actualidad del Benfica

Si bien, en la Champions League no ha podido encontrar su mejor nivel y hasta el momento solo acumula derrotas, su situación en la Liga de Portugal es muy distinta, pues allí es líder del torneo con 28 unidades. Tanto así que viene de vencer 2-0 a Farmalicão, en la pasada fecha de la competencia local.

Balance del Inter de Milán

Los 'nerazzurri', quienes fueron finalistas en la última edición de la Champions League, tienen el objetivo de volver a llegar a esta instancia. Actualmente, los italianos son segundos del D con 10 puntos y ya se encuentran clasificados a los 'octavos' de la competencia.

Marcus Thuram, anotador del único gol del Inter de Milán. /AFP

En términos de la Serie A, el equipo donde milita Juan Guillermo Cuadrado es puntero con 32 unidades.