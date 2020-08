Calendario de la Champions League: se definen octavos y cuartos de final

La Champions League regresa y usted no se querrá perder los próximos partidos de este fabuloso certamen internacional.

Barcelona - Nápoles se jugará como estaba previsto, a pesar del rebrote de casos de COVID-19

Cabe recordar que aún no se han podido jugar todos los cruces de vuelta de los octavos de final, por lo que primero se tendrán que definir estas llaves.

Los encuentros que faltan son Juventus vs. Lyon; Manchester City vs. Real Madrid; Bayern Múnich vs. Chelsea y Barcelona vs. Nápoles.

El marcador de la ida de los partidos de octavos de final que no se han jugado están de la siguiente manera: Lyon le va ganando 1-0 a la Juventus; Manchester City tiene la ventaja 2-1 sobre el Real Madrid; Barcelona y Nápoles van 1-1 y el Bayern Múnich tiene una amplia ventaja de 3-0 contra Chelsea.

Real Madrid, de rosa contra Manchester City: estrenará camiseta en el partido de Champions

Publicidad

Por otra parte, las llaves que ya están definidas en cuartos de final son Atalanta vs. PSG y Leipzig vs. Atlético de Madrid.

Cabe recordar que por la pandemia del coronavirus, los cuartos de final, semifinales, y final, se jugarán en Portugal, en los estadios Da Luz y José Alvalade de Lisboa, y serán a partido único, no serán de ida y vuelta, como normalmente se disputan.

Vea acá el calendario de los próximos partidos de Champions League:

Octavos de final Champions League (partidos de vuelta)

Publicidad

Viernes 7 de agosto

Juventus vs. Lyon (2:00 p.m.) – Allianz Stadium

Manchester City vs. Real Madrid (2:00 p.m.) – Etihad Stadium

50 millones de euros, lo que le dejará a Lisboa albergar la fase final de la Champions League

Sábado 8 de agosto

Bayern Múnich vs. Chelsea (2:00 p.m.) – Allianz Arena

Barcelona vs. Nápoles (2:00 p.m.) – Camp Nou

Cuartos de final Champions League

Miércoles 12 de agosto

Atalanta vs. PSG (2:00 p.m.)