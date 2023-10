Carlo Ancelotti habló sobre la suplencia de Luka Modric: "La competencia en el campo es muy alta"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes, en la rueda de prensa previa al choque con el Nápoles de Liga de Campeones, que no tiene problemas con el croata Luka Modric, sin minutos en los dos últimos partidos de liga, y que su decisión es simplemente técnica.

"Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado, pero jugó el primer partido de 'Champions' y el derbi (contra el Atlético de Madrid). Simplemente la competencia en el campo es muy alta, a veces puede pasar que esté en el banquillo. No tenemos problema con él y él no tiene problemas con nosotros. Le tengo gran respeto, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho", explicó en la rueda de prensa.

"No hay nada nuevo, es solo una decisión técnica de estos dos partidos y que puede cambiar mañana. Un día es Modrcd, otro Kroos, otro Camavinga...Cada partido hay alguien que se queda en el banquillo, son siete (centrocampistas) y sólo cuatro juegan", añadió.

Recibido con aplausos de la prensa italiana, Carletto vuelve a la que un día fue su casa durante una temporada y media, de la que salió tras un distanciamiento con el club. "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia. Ha mantenido la misma estructura. Será un partido competido, igualado, con un ambiente que empuja mucho y tenemos que jugar un partido serio, completo. Intentar repetir lo que hemos hecho en el de Girona, del que se puede sacar cosas muy buenas", comentó.

"Volver a Nápoles es recordar el pasado, buenos momentos y momentos no tan buenos, pero al final queda el recuerdo de una experiencia positiva. Es el partido más difícil del grupo, no quiero decir que estamos acostumbrados, pero la camiseta del Madrid pesa a todos, para nosotros de manera positiva y para el adversario. Eso nos ayuda", señaló.

"Tengo relación muy buena con todos (Nápoles). Pero cuando la relación entre el entrenador y un club no tiene 'feeling' adecuado es mejor parar. Tomé una decisión correcta y después volví al mejor club del mundo (Real Madrid)", destacó.

Sobre el once titular ante el combinado italiano, dijo: "Hay dudas, más para vosotros que para mí. Yo lo tengo claro. Mendy está recuperado. Defendimos bien y eso es lo más importante para nosotros, porque si la portería se queda a cero tenemos más posibilidades".

Sobre la opción de que juegue Camavinga de lateral izquierdo, manifestó: "Es un jugador completo que puede jugar en muchas posiciones. Tú le preguntas entre jugar de lateral izquierdo o banquillo, y te dice jugar de lateral". "No será lateral izquierdo de manera regular. Tenemos dos laterales que nos dan confianza. Fran ha hecho muy buenos primeros partidos y Mendy está bien recuperado. Esta posición está bien cubierta. Camavinga incluido", añadió.

Al ser preguntado por Bellingham, aseguró que "se ha adaptado muy bien", algo que para el Real Madrid es "importante". "Para mí tenemos el mejor equipo del mundo incluyendo todo. El hecho de que Bellingham juegue aquí nos deja contentos", subrayó.

El técnico italiano, preguntado por la dura entrada de Nacho el pasado sábado al jugador del Girona Portu, respondió: "No puede decir más. Ha hablado con Portu, ha pedido disculpas, ¿qué más tiene que hacer? Fue una falta de lucidez, se disculpó, y la disculpa fue aceptada. Ahí se acaba el tema".

Además, hablo de Di Lorenzo, Kvaratskhelia y Osimhen, jugadores del Nápoles. "Era difícil prever que Di Lorenzo", al que entrenó, "iba a tener esta progresión, ha tenido una evolución continua, ha llegado a la selección y es uno de los mejores laterales del mundo. Le felicito. 'Kvara' y Osimhen son atacantes muy buenos, salidos en el último año a los más alto y han demostrado calidad de sobra para estar en ese nivel", realtó.