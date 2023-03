Carlo Ancelotti, sobre el partido con Liverpool: "El dato es que tenemos ventaja y somos favoritos"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, enfocó ya el duelo europeo ante el Liverpool, en el que pese a la ventaja lograda en Anfield en la ida de los octavos de final (2-5) y a admitir que son "favoritos" en la eliminatoria, pidió a sus jugadores que jueguen "a tope" sin mirar el "resultado" ni los "minutos" del partido.

"Hemos tenido una experiencia el año pasado contra el Chelsea que teníamos ventaja y nos costó mucho el partido", recordó en rueda de prensa comparando las eliminatorias.

"El dato es que tenemos ventaja, somos favoritos, pero también que tenemos que jugar noventa minutos con la misma actitud de la ida. No podemos ocultar que tenemos ventaja y hay que aprovecharla sin pensar en manejar el resultado y los minutos. Hay que jugar a tope como en Anfield", añadió.

Tras la remontada ante el Espanyol, el técnico madridista se quedó con una "sensación buena" en un partido en el que su equipo cerró con tres tantos su mal momento goleador.

"No hemos empezado bien, se pudo complicar con un poco de frenesí en el partido pero creo que el gol no ha afectado la actitud del equipo. Hemos remontado en la primera parte y controlado en la segunda", analizó.

"Hemos tenido en ataque más movilidad de lo habitual. Hemos intentado entrar más por la derecha porque Rodrygo ha ayudado mucho en esta banda y Vinícius ha jugado muy bien, ha marcado gol y hemos tenido más oportunidades que en los últimos partidos", añadió.

El tanto recibido por el Real Madrid llegó por un error de Eduardo Camavinga en una demarcación, la de lateral izquierdo, en la que no tendrá mucha más continuidad. "Es un aspecto que tiene que mejorar porque no tiene mucha experiencia y es muy joven. No está tan acostumbrado de jugar como lateral izquierdo, es bastante normal. Hay aspectos que mejorar pero la idea es meterlo como interior y no como lateral", reconoció su técnico.

No se quiso pronunciar Ancelotti sobre el 'caso Negreira' tras el comunicado del Real Madrid y la convocatoria de una junta directiva para el domingo. "Sé que mañana hay una reunión de la junta directiva y me limito al club en un tema muy importante. Yo prefiero focalizarme en el partido que viene".

Por último, valoró las opciones de su equipo en las tres competiciones por las que aún pelea. "Las tres son muy difíciles. El dato objetivo es que tenemos desventaja en Copa del Rey y LaLiga y una pequeña ventaja en la 'Champions', pero no significa que sea más fácil porque es la competición más complicada del mundo".