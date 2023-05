Carlo Ancelotti, tras caer en la semifinal de la Champions League: "Nadie duda de mí"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que "nadie" duda de él en el club blanco, pese a la eliminación este miércoles en las semifinales de la Champions League tras caer goleado ante el Manchester City (4-0).

"Lo de hoy son cosas del fútbol, hemos jugado contra un rival que merecía ganar, que ha jugado con más intensidad, con mas calidad en la primer parte, han tomado ventaja y han construido el partido para llega a la final", explicó el italiano en rueda de prensa.

"Cuando llegas a una semifinal te puede pasar esto, que te encuentras con un rival muy fuerte. Creo que llegar a unas semifinales es un éxito. Solo llegan cuatro. A veces puede pasar que pierdas", añadió Ancelotti, que negó que su futuro esté en el aire tras la eliminación contra el Manchester City.

"Nadie duda (de mí), porque el presidente ha sido claro hace quince días", zanjó Ancelotti, que también aseveró que lo que le haya dicho el presidente en privado no lo va a decir en rueda de prensa.

El técnico del Real Madrid afirmó que confía en esta plantilla para ganar la Champions la próxima temporada porque vienen de ganarla el año pasado y aseguró que ya están pensando en la del año que viene.

"Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene".

El español Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, reconoció, tras la derrota de su equipo 4-0 contra el Manchester City que les deja fuera de la final de la Liga de Campeones, que el equipo de Pep Guardiola fue "mejor de principio a fin" y que les sometió "bastante".

"El rival ha sido mejor de principio a fin. Nos han sometido bastante, muestra de ello el resultado", dijo en Movistar+.

"El rival ha sido superior. Nos ha faltado un poco de, no te diría actitud, pero sí hemos echado el culo atrás pronto. Tras el descanso fuimos hacia delante y tuvimos nuestros mejores minutos. Volveremos más fuertes y trabajaremos para estar en otra final el año que viene", amplió.

"Sabíamos que este campo es muy difícil. Después de las sensaciones de la ida, pensábamos que íbamos a tener un partido mejor con balón", completó.

Un Carvajal que pensó ya en el futuro del Real Madrid.

"Queremos quedar lo más arriba posible y el 4 de julio valoraremos la temporada. Hay que levantar la cabeza porque queda mucho y tenemos a gente muy joven que tiene muchas ganas de conseguir más éxitos", declaró.