Carlos Ancelotti tras triunfo del Real Madrid: "Este equipo se relaja cuando puede, cuando no, no"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid , se mostró "satisfecho" por la imagen de su equipo en el triunfo contra el Shakhtar (2-1) y no fue crítico con la falta de pegada ni la relajación de su equipo, admitiendo que sus jugadores se relajan "cuando pueden".

"Estoy satisfecho porque creo que hemos jugado muy bien, combinado bien en ataque, hemos presionado más arriba. Al final hemos tenido muchas oportunidades, no hemos acertado, pero lo importante es tenerlas", dijo en rueda de prensa este miércoles.

"Este equipo se relaja cuando puede, cuando no, no se relaja. Es normal que con 2-0 y el partido controlado puede hacer una carrera menos. Estoy contento porque hemos jugado bien, han combinado los tres de arriba espectacular, Federico ha apoyado mucho con su llegada, los medios han manejado el balón. Todo bien, no estoy preocupado. La intensidad es muy importante, pero no siempre se puede mantener", justificó.

Resaltando la figura de Rodrygo, autor del primer tanto y asistente en el segundo, 'Carletto' admitió que protagoniza su mejor momento en el Real Madrid, le buscó una nueva ubicación en el campo y descartó que acabase lesionado. "Ha tenido un calambre en el gemelo pero no es nada, está bien".

"Ha cambiado la posición para meter presión a los dos centrales por como manejan el balón. Hemos defendido de manera distinta a los partidos anteriores, jugando más por dentro con Karim (Benzema). Un 4-4-2 se puede hacer en algunos partidos porque con balón Rodrygo tiene una calidad extraordinaria y puede jugar en cualquier sitio", analizó.

"Desde que ha llegado es su mejor momento, puede progresar y tiene que hacerlo, tiene más confianza, es más determinante. Es muy joven, tiene más minutos son merecidos por su aportación de todos los partidos", elogió.

También tuvo buenas palabras hacia Karim Benzema pese a que el francés acabó el partido sin marcar. "Ha estado muy bien. El juego de ataque ha sido determinante con su calidad, ha jugado para los compañeros, ha estado presente en el área, no ha marcado pero es lo último que pensamos. Ha crecido mucho su condición, ha sido un partido completo".

Pese a ver momentos en los que sus jugadores bajaron el ritmo, Ancelotti hace un balance positivo de un partido que deja todo de cara al Real Madrid para sentenciar su pase a octavos en la cuarta jornada.

"Hemos bajado un poco la intensidad pensando que el partido era cómodo y estaba controlado. En el descanso he dado un toque de atención porque el partido no estaba acabado, aunque a veces es normal que pueda pasar cuando juegas bien y parece fácil. Son los partidos peligrosos que al final puedes encajar, pero hemos concedido solo una ocasión en la segunda parte y en defensa hemos estado bien", analizó.

"La próxima semana tenemos una oportunidad grande de cerrar el grupo ganando y poder centrarnos en la Liga antes del Mundial. Sería importante porque es normal que el grupo te quite energía", sentenció.