Carlos Henrique Casemiro , centrocampista brasileño del Real Madrid , habló tras la eliminación de su equipo en la semifinales de la Liga de Campeones contra el Chelsea (2-0, 3-1 en el global) ponderando la dificultad de levantar una Champions, algo que ellos hicieron en tres ocasiones consecutivas, haciendo “historia”.

“Hoy demuestra que lo que hicimos fue historia porque no es fácil ganar la ‘Champions’. La ‘Champions’ es esto; hoy se demostró que no es fácil”, dijo tras el encuentro en Movistar +.

Un Casemiro que felicitó al Chelsea por el pase y por el juego mostrado en la eliminatoria: “En los primeros 25 minutos hemos jugado mejor, con dos oportunidades de Karim -Benzema-. Después, no hay explicación. Fueron mejores, jugaron mejor; no hay excusas. No hay vuelta atrás”, declaró.

“Ahora hay que pensar en la Liga porque nos toca el Sevilla el domingo y será muy difícil. Estamos todos muy tristes porque era una oportunidad increíble para llegar a la final, pero el Chelsea fue superior a nosotros y hay que felicitarlo”, continuó.

Por último, el brasileño lamentó que tras una temporada en la que han tenido hasta 58 ausencias, entre lesiones y positivos en coronavirus, no hayan podido alcanzar una final de ‘Champions’.

“El Madrid tiene que pensar en el siguiente partido. Estamos tristes, lamentamos el partido porque era importante para nosotros después de un año con tantas lesiones, sacrificio, bajas por coronavirus, sin publico… pero lo hemos intentado”, dijo.