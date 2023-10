Champions League 2023/24: Arsenal visitará a un Sevilla necesitado y liderado por Sergio Ramos

El Sevilla recibe el miércoles al Arsenal a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en la tercera jornada de la Champions en el estreno en Europa de su nuevo técnico uruguayo Diego Alonso, que espera mantener el rendimiento iniciado frente la Real Madrid.

El conjunto andaluz frenó al equipo blanco el sábado en el primer partido liguero de Diego Alonso al mando del Sevilla (1-1).

"En líneas generales fue un buen partido, hicieron lo que les pedí, ser valientes y plantar cara. Me siento orgulloso de lo que hicieron, aunque hay cosas para mejorar", aseguró Diego Alonso tras el encuentro en el Sánchez Pizjuán.

El exseleccionador uruguayo apenas ha tenido diez días para entrenar con su nuevo equipo desde que fuera presentado el 11 de octubre como técnico sevillista, pero insistió en mostrarse optimista.

"Es el camino que a mí me gusta y el que les he planteado a ellos. Queda mucho por recorrer pero la forma de construir desde el creer que somos capaces de hacer cosas como las de hoy, pararnos sin miedo y sin complejos, hablarles de tú a tú... Feliz con eso y no con el resultado, porque lo único que vale en esto es ganar", afirmó.

Jugadores de Sevilla en su último partido. @SevillaFC

- Dos empates -

El miércoles tendrá su primera prueba en Europa, donde el Sevilla marcha en la tercera posición del grupo B, a un punto de su rival, segundo clasificado, y a dos del Lens francés, líder de la llave.

El Sevilla aún no sabe lo que es ganar en esta competición europea tras arrancar con un empate 1-1 contra el Lens y dejar escapar tres puntos en el descuento frente al PSV Eindhoven (2-2).

El equipo andaluz aspira a enderezar el rumbo en la Liga de Campeones bajo el mando de Diego Alonso, que ganó dos Ligas de Campeones de la CONCACAF con los mexicanos Pachuca en 2017 y Monterrey en 2019.

Pero, la Champions supone un nuevo paso para el exseleccionador uruguayo en su primera experiencia en el fútbol español y europeo como entrenador, tras dirigir en su país, en Paraguay y Estados Unidos, además de en México.

Diego Alonso mira con optimismo al encuentro del martes, aunque admite la dificultad del encuentro ante un "rival de jerarquía".

"El desgaste de hoy hace que lo del martes sea un desafío, añadido al rival que es, pero confiamos en nuestras herramientas y trataremos de potenciarlas y de imponernos", afirmó el entrenador del Sevilla.

- El muro Ramos -

Entre esas armas está el veterano central Sergio Ramos, que fue uno de los elementos clave para frenar al Real Madrid, su antiguo equipo.

Ramos se ha convertido ya en una pieza clave de la zaga sevillista desde su llegada tras el cierre de la última ventana de fichajes y se perfila como uno de los pilares hispalenses de cara al choque con el Arsenal.

"Lo que puedo decir es que para nosotros Sergio es un jugador muy importante", advirtió Diego Alonso.

Sergio Ramos, jugador del Sevilla Foto: AFP

El conjunto andaluz confía en el apoyo de su público para superar al equipo inglés, que llegará al estadio Sánchez Pizjuán con ganas de reaccionar tras su empate del fin de semana en su campeonato doméstico contra el Chelsea (2-2).

Segundos en la Premier empatados a puntos con su rival del sábado, los de Mikel Arteta también buscan la victoria en Sevilla tras verse sorprendidos por el Lens en la última jornada de Champions (derrota 2-1).