Champions League: Antonio Conte aseguró que "oír que el Real Madrid no es favorito me hace sonreír"

Antonio Conte , técnico del Inter, aseguró este martes que "oír que el Real Madrid no es favorito" en el grupo B de la Champions League , en el que también está encuadrado el cuadro milanés, el Borussia Monchengladbach y el Shakhtar Donetsk, le "hace sonreír".

"No sé si en Madrid nos consideran favoritos. El Real Madrid ha ganado LaLiga, cuenta con jugadores importantísimos que han ganado la Champions League varias veces. Oír que el Madrid no es favorito me hace sonreír. Hay que hacer consideraciones de manera seria", afirmó Conte en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Monchengladbach.

Conte, que en su primera temporada como técnico de Inter cayó en la fase de grupos de la Copa de Europa, antes de alcanzar y perder la final de la Liga Europa contra el Sevilla , consideró que su equipo, pese a no ser el favorito del grupo B, cuenta ahora con más experiencia.

"El camino del año pasado, con la final de Liga Europa, ha permitido a todos conseguir experiencia. Hemos añadido a (el chileno, Arturo) Vidal a este grupo, que tiene mucha experiencia internacional. Salimos mucho más preparados con respecto a la temporada pasada", dijo.

El preparador italiano también despejó las dudas sobre las condiciones del chileno Alexis Sánchez , quien está recuperado de sus molestias en los abductores y listo para competir.

"Estábamos preocupados por Alexis, no nos llegaban noticias positivas desde Chile. Regresó de la selección con molestias en los abductores, estuvimos atentos y le gestionamos", comentó.

"El sábado (contra el Milan) jugó quince minutos y estábamos preocupados. Pero me ha dado garantías, está bien y se ha entrenado. Mañana (por el miércoles) puedo alinearle desde el comienzo" agregó.

El Inter debutará en la Champions League este miércoles contra el Monchengladbach y jugará el próximo 27 de octubre ante el Shakhtar Donetsk.

El doble enfrentamiento con el Real Madrid está programado para el 3 de noviembre en España y el 25 del mismo mes en el estadio San Siro de Milán.