Champions League: el Salzburgo, con algunas bajas, recibe a una inspirada Real Sociedad

El Red Bull de Salzburgo, con las bajas de Koita y Fernando, recibe esta martes a la Real Sociedad, que llega dispuesto a dar un golpe en la mesa europea, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, preocupado el equipo austríaco por cómo controlar al centrocampista japonés Takefusa Kubo.

Gerhard Struber, técnico del club austríaco, definió este lunes a su rival como un equipo "que se define muy claramente por su propia posesión del balón" y que, pese a los regulares resultados en la competición europea, "al mismo tiempo está rindiendo fantásticamente en la liga y parece muy estables".

El técnico austríaco aseguró en rueda de prensa que la Real Sociedad "tiene un poder especial en las bandas izquierda y derecha" y que controla bien todas las fases del juego.

Especialmente preocupado se mostró por cómo defender a Tafekusa Kubo, el centrocampista japonés que en verano de 2022 pasó del Real Madrid a la Real Sociedad, y que para Struber es "muy impredecible en el regate".

Publicidad

El entrenador definió el partido de mañana (martes) como un "desafío increíble" y prometió que su equipo tratará de dominar el partido: "Queremos tener el volante en nuestra manos, estar en el asiento del conductor y ser decisivos".

El Red Bull domina la clasificación en la Bundesliga austríaca, con siete victorias en nueve partidos, y viene de haber goleado por 4-0 al colista Lustenau el sábado pasado, una triunfo con el que se recuperó anímicamente de la inesperada derrota en casa que le encajó el modesto Blau-Weiss Linz.

El equipo austríaco tendrá bajas como las de Koita y Fernando, ambos con problemas en los abductores. También es duda el danés Mads Bidstrup, que se hizo daño en la espinilla el pasado sábado. Una ausencia, que, de confirmarse "será dura" para el equipo local ante el partido con la Real Sociedad.

Publicidad

La Real Sociedad busca dar un golpe en la mesa europea en Salzburgo tras su ilusionante inicio de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, al que dominó pese a no poder pasar del empate.

El club 'donostiarra' viene de firmar una semana liguera de ensueño, con nueve puntos en los tres encuentros disputados contra Getafe, Valencia y Athletic Club y con el factor emocional que supone llevarse el gato al agua en el derbi vasco disputado en el Reale Arena.

En frente estará una entidad de primer nivel como lo es el Red Bull Salzburgo que, a su vez, es un viejo conocido de los txuri urdin, ya que hace seis años ya se tuvieron que ver las caras en 1/16 de final de la Liga Europa, eliminatoria que se decantó a favor de los austriacos, tras un empate a dos en la ida en Anoeta y una derrota por 2-1 en casa del Salzburgo.

Imanol Alguacil quiere dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas en la primera jornada ante el Inter de Milán como local. Es más, el técnico realista aterrizará en Salzburgo habiéndose convertido ya en el entrenador con más victorias a domicilio de la historia del club.

Publicidad

La Real llega a esta segunda jornada con ganas de asaltar la casa de la famosa marca de bebidas energéticas con una plantilla casi al completo, ya que, salvo sorpresa, Alguacil contará con la mayoría del equipo, a excepción de Álvaro Odriozola, quien sigue arrastrando esa sobrecarga en el abductor, y de Kieran Tierney, quien estará un tiempo de baja después de que el club confirmase que sufre una lesión a nivel de la musculatura isquiosural del muslo izquierdo.

En la otra cara de la moneda, se espera la reincorporación a una convocatoria de Arsen Zakharyan, el cual ha estado en el dique seco debido a una enfermedad que le ha lastrado en la última semana.

En cuanto al once titular, no parece que Alguacil vaya a rotar en exceso, y seguro que da continuidad a los buenos frutos que surgieron en el derbi Vasco. La principal novedad será Aihen Muñoz, que entrará como titular en el lateral izquierdo tras la lesión de Tierney. Por lo demás, no parece que el de Orio vaya a mover muchas piezas.