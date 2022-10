Champions League: Juventus, de Juan Cuadrado, se juega sus restos en la visita a Benfica

Mientras el Nápoles, el Club Brujas, el Bayern Múnich, el Real Madrid y el Manchester City tienen asegurado un lugar en los octavos de final de la Champions League , aunque tienen que definir aún en qué posición, otros habituales pertenecientes a la élite del fútbol continental están a la espera del ‘milagro’ para no quedar fuera, precipitadamente, de la principal competición europea.

El Barcelona, la Juventus, el Sevilla, el Ajax y, en menor medida, el Atlético Madrid, que depende de sí mismo, se aferran a las matemáticas y a los caprichos del fútbol, donde a veces lo impensable ocurre y lo imprevisto sucede.

No hay margen de error para el Barcelona, al que se le ha oscurecido el panorama en las últimas fechas. Aunque siempre fue a contracorriente en Europa desde su derrota en el Allianz Arena ante el Bayern, tuvo un arranque impecable en la Liga española. No había perdido hasta que visitó el estadio Santiago Bernabéu el pasado domingo y cayó frente al Real Madrid.

Fue la culminación de una semana negra que arrancó con el empate ante el Inter en el Camp Nou. El que ha afeado el panorama europeo de Xavi Hernández que necesita ganar los dos partidos que tiene a la vista y esperar a que el Inter no gane un encuentro.

El representante español saltará al Camp Nou para medirse al Bayern con el marcador del otro partido del grupo C ya definido. El Inter jugará en su campo, el Giusseppe Meazza ante el Viktoria Plzen, que aún no ha puntuado, a las 11:45 a.m. (hora de Colombia).

Del resultado del Inter va a depender el choque del conjunto azulgrana. Si los italianos ganan, el tercer lugar y la opción de la Liga Europa será el único objetivo por disputar del Barcelona. El tropiezo del cuadro transalpino será una inyección de moral para el conjunto de Xavi en su duelo frente el Bayern que aún tiene que cerrar su primer lugar del grupo.

Y es que esta quinta jornada es clave para muchos aspirantes. Nadie tiene asegurado el primer puesto de grupo y doce clubes afrontan la fecha con la posibilidad de obtener un billete a octavos: Benfica, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Leipzig, Liverpool, Marsella, París Saint Germain, Oporto, Salzburgo, Sporting y Tottenham.

Peor que el Barcelona tiene el panorama el Sevilla en el Grupo G. Aún no ha ganado en lo que va de torneo. Recibe al Copenhague con el que está igualado. Necesita ganar sus dos partidos el cuadro de Jorge Sampaoli que, además, precisa que el Borussia Dormund pierda los dos que le quedan. El representante germano recibe al Manchester City de Pep Guardiola, ya clasificado. Pero en la última jornada visita Dinamarca para medirse al Copenhague. Le vale con un punto para avanzar a octavos al Borussia.

El cuadro hispalense asume su adiós en la Champions pero quiere seguir en la Liga Europa. Aún no ha ganado en el Sánchez Pizjuán el plantel andaluz que aspira al tercer puesto.

La jornada es clave para el Juventus, con un pie fuera de la competición. Sin margen de error, con la urgencia de sumar los tres puntos en los dos encuentros que le quedan, visita el estadio Da Luz para jugar con el Benfica, igualado en el Grupo H con el París Saint Germain.

El equipo de Massimiliano Allegri no depende de sí mismo y apunta a la Liga Europa tras el Mundial de Qatar.

Cabe señalar que en la 'Juve' fue convocado el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien es uno de los hombres clave del técnico Allegri y se espera que sea de la partida en el encuentro de este martes, a las 2 de la tarde

⚪️⚫️ La nostra squadra per la trasferta di #BENJUV pic.twitter.com/PGFz1EwpJU — JuventusFC (@juventusfc) October 24, 2022

Mientras, el París Saint Germain recibe al Maccabi Haifa para cerrar la clasificación. Incapaz de ganar al Benfica en los dos duelos entre ambos, espera en el Parque de los Príncipes al representante israelí que disfrutó de su noche de gloria con la victoria ante el Juventus en la jornada anterior.

Con más opciones de avanzar cuenta el Atlético Madrid, tercero del Grupo B pero con la ventaja de depender de sí mismo. Con el Club Brujas ya clasificado recibe al Bayer Leverkusen con el que perdió en Alemania. Será el reencuentro del equipo madrileño con Xabi Alonso, técnico ahora del cuadro alemán que en la Bundesliga sigue en dinámica negativa.

El Leverkusen también cuenta con posibilidades aún y otro triunfo contra el plantel de Diego Pablo Simeone alimentará sus posibilidades. Padece el conjunto madrileño una de sus peores rachas como local. Pero dos triunfos le llevan a octavos.

El Porto, por su parte, visita al Club Brujas, ya con el objetivo cumplido aunque aún pendiente de cerrar el primer lugar. El equipo luso puede acercarse a la siguiente fase aunque en la última sesión recibe al Atlético Madrid en un choque que será clave para el futuro del grupo.

Al Ajax solo le amparan las matemáticas. El histórico club neerlandés es tercero del Grupo A donde ya está clasificado el Nápoles, con todo ganado, seguido del Liverpool. El líder de la liga de los Países Bajos tiene que ganar los dos partidos ante el Liverpool en el Johan Cruyff Arena y después al Rangers en Glasgow. Pero necesita el equipo de Ámsterdam que el conjunto de Jurgen Klopp pierda los dos que tiene.

El Milan es otro de los que tiene complicado el pase. Tercero del Grupo E por detrás del Chelsea y el Salzburgo aunque las distancias con ambos son menores.

El campeón de la Serie A visita Croacia para jugar con el Dinamo Zagreb y obtener una victoria que le impulse entre los candidatos. Su puesto en el cuarteto puede mejorar si gana porque el Salzburgo, segundo, y el Chelsea, primero, se miden en el Red Bull Arena separados por solo un punto.

Pero el más igualado de todos es el Grupo D donde tienen todos opciones. Es el Tottenham el líder pero solo con un punto de renta respecto al Marsella y el Sporting de Portugal. El Eintracht, incluso, maneja posibilidades.

El Marsella visita Fráncfort mientras el Tottenham recibe al representante luso que se complicó su situación con la derrota en Lisboa ante el Olympique en la pasada jornada.

El Real Madrid aún tiene que sellar el primer puesto. Ya clasificado visita al Leipzig, segundo, que necesita puntos para avanzar a las eliminatorias. Puja el cuadro alemán con el Shakhtar, tercero solo un punto por detrás, que va a Glasgow para medirse al Celtic, sin posibilidades en la Champions pero todavía con números para la Liga Europa.