Champions League: Luka Modric cree que "faltó confianza" en el debut del Real Madrid en Europa

El croata Luka Modric habló tras la derrota frente al Shakhtar Donetsk (2-3) en el estreno en la Champions League y achacó el resultado a una falta de “confianza” y destacó que “en el primer tiempo” no estuvieron “a la altura de la competición”, aunque en el segundo, destacó, mejoraron “bastante”.

“En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición. En el segundo intentamos mejorar y lo hicimos, pero no era suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que mejorar, esto es obvio, faltó confianza, sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que seguir, viene rápido el próximo partido y no hay tiempo para lamentarse. Tenemos que mejorar y hacerlo mejor”, dijo en declaraciones a Movistar +.

“Es difícil de decir, pero es cierto que no hemos entrado bien en el partido y luego mejoramos, mejoramos bastante. Hoy no era suficiente para revertir la situación del primer tiempo. Tenemos que estar juntos, positivos, porque viene rápido el próximo partido y tenemos que hacerlo mejor”, prosiguió.

Modric comentó lo que les dijo el francés Zinedine Zidane en el vestuario tras verse 0-3 abajo en el marcador al descanso: “Que tenemos que mejorar, tenemos que presionar más y mejor que en el primer tiempo; y lo hemos hecho. Intentar estar juntos y nada más, creo que en el segundo tiempo lo hicimos, creamos oportunidades y metimos dos goles, pero no fue suficiente. Ha sido una derrota dura para nosotros, pero queda mucho y vamos a mejorar”.

Eso sí, el croata quiso dejar claro que no subestimaron a un Shakhtar que llegó a Madrid con hasta ocho bajas debido al coronavirus: “No, no, no… no es eso, seguro. Sabemos que es un equipo bueno, que tiene jugadores buenos con mucha habilidad y no hemos despreciado al Shakhtar, para nada”.

“No hemos entrado bien, nos metieron el primer gol y luego bajamos la cabeza y perdimos un poco la confianza; creo que este fue el problema en el primer tiempo. Subimos el nivel en el primer tiempo y creo que fue mejor, pero no suficiente. No estamos contentos, pero vamos a ir mejor”, continuó.

Por último, Modric habló de cómo se afronta el Clásico del próximo sábado (16.00 CET/14.00 GMT) frente al FC Barcelona tras dos derrotas consecutivas. “Es bueno que llega el próximo partido pronto y que es el Clásico, tenemos que estar juntos y confiar en nosotros; no hemos olvidado jugar al fútbol y podemos hacer un buen partido. El Clásico es siempre un partido diferente y seguir que vamos a estar al nivel del partido”, dijo.