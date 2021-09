Champions League: Marquinhos afirmó que PSG enfrentará a Brujas con mucha responsabilidad

El central brasileño y capitán del PSG, Marquinhos, evitó pronunciarse sobre si el París Saint-Germain es el "equipo a batir" en la Liga de Campeones y aseguró que, en todo caso, una vez que empieza el partido no hay estrellas en el campo, sólo 22 futbolistas que buscan la victoria.

"Salimos al campo con el ánimo como si este partido fuera el último. Una vez que comienza el partido no hay más estrellas, tienes que sacrificarte, no ganas un partido con tu nombre. El fútbol no se juega antes de que pite el árbitro", dijo Marquinhos en la víspera del encuentro el miércoles contra el Brujas en Liga de Campeones.

El brasileño reconoció que el PSG es "uno de los mejores equipos" pero evitó asumir el cartel de favorito continental.

"Dejo que la gente hable, no voy a decir que el PSG sea el mejor equipo del mundo o el equipo a batir, dejo que los periodistas y la afición digan eso", señaló.

Marquinhos agregó que el PSG siempre tiene "presión" por ganar, aunque se hizo cargo de las expectativas que levanta un equipo con una delantera firmada por Messi, Neymar y Mbappé.

Publicidad

"Es cierto que con el grupo que tenemos la gente va a hablar aún más y van a tener más ganas de ver nuestros partidos, pero es bueno tener jugadores así, mucho mejor para nosotros, no hay más presión, sólo es positivo", dijo.

Sobre el astro argentino, que mañana debutará en Europa con el PSG, dijo que no ha tenido una charla específica con él de capitán a recién llegado, aunque hablan "todos los días, fútbol, estrategia y táctica".

"Un capitán también debe aparecer en el campo, no sólo con la palabra, así me gusta mostrar mi liderazgo. Después si es necesario hablar un día lo haría, pero no es el momento", concluyó.