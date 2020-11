Champions League: Porto no tiene a Mateus Uribe en sus viajeros para juego con Olympique de Marsella

Este miércoles, Porto visitará al Olympique de Marsella por la cuarta jornada de la Champions League y el equipo de los colombianos Luis Díaz y Mateus Uribe ya entregó la nómina de convocados para afrontar este compromiso.

Llama la atención que el mediocampista exNacional no se encuentra en el listado de viajeros del equipo portugués, mientras que el exJunior si está entre los jugadores que defenderán la camiseta lusa en suelo francés.

No sabe todavía el por qué de la baja de Mateus Uribe en este crucial partido, donde Porto tendrá que conseguir los tres puntos para sus aspiraciones en el certamen internacional.

El partido entre franceses y portugueses se disputará este miércoles, a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana, en el estadio Vélodrome.