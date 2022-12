“Con 10 hombres metimos al Leicester en su arco”: Sampaoli

El conjunto inglés derrotó este martes 2-0 a Sevilla, y lo eliminó en octavos de final de la Liga de Campeones. El DT argentino lamentó no haber sacado ventaja en el juego de ida (2-1).

"Lo intentamos de todas la maneras, hasta con un hombre menos", dijo Sampaoli, tras el partido, en referencia a la expulsión de Samir Nasri por doble amonestación (74).

"Lamentablemente los condicionantes de esta llave fueron determinantes con un arquero rival que fue muy importante para eso, atajó dos penales, en una serie así es mucha ventaja", dijo el técnico a la televisión Mega, recordando el penal fallado en la ida y el que erró este martes Steven N'Zonzi (80).

"Pero más allá del dolor, quedarse con la actitud de los jugadores, jugadores que con un hombre menos fueron a buscar hasta el último segundo", insistió Sampaoli.

"Con diez hombres metimos al Leicester en su arco. Es un partido en el cual el equipo estuvo todo el segundo tiempo encima del rival, generó situaciones, con un equipo muy atrás, siguió insistiendo, pero lamentablemente no le tocó", explicó.

Sampaoli consideró que más que ganar el Leicester la eliminatoria, la perdió su equipo lamentando no haber conseguido una mayor ventaja en la ida cuando dominó al equipo inglés.

"Hoy me parece inmerecido este resultado pero bueno el fútbol tiene estas cosas, en estos ida y vuelta en un torneo tan importante, uno lo resuelve en los detalles y en los detalles fuimos peores", dijo Sampaoli, que afirmó no saber la razón de su expulsión.

"No lo sé (porque fue expulsado), me amargué por un gol errado y a lo mejor el árbitro pensó que estaba protestando una jugada", consideró, concluyendo que se va a meter "dolorido en la cama pensando que se me fue un sueño".