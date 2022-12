"Cristiano tiene muchísimo gol y lo hemos notado, y ojalá que siga en racha": Ramos

El capitán del Real Madrid se mostró satisfecho por la goleada 3-0 al Apoel de Nicosia en la Liga de Campeones, con un doblete del portugués.

"Cristiano tiene muchísimo gol y lo hemos notado, y ojalá que siga en racha", dijo Ramos a la televisión Bein Sports tras el encuentro.

Publicidad

El luso, que todavía no ha podido jugar con el Real Madrid en Liga por una sanción, marcó un doblete en su regreso a la competición con el equipo blanco tras varias semanas.

Los merengues habían empatado sus dos últimos partidos de Liga.

"Llevábamos algunos partido con escasez de goles, pero no podemos ganar todos los partidos con goleadas, porque los equipos ponen las cosas más difíciles", reconoció Sergio Ramos.

El capitán blanco señaló que este miércoles "al principio nos ha costado, estaban muy juntos, no presionaban arriba, no dejaban espacios, pero poco a poco hemos insistido, entrando por las bandas, sobre en la segunda parte".

Publicidad

"A partir del primer gol hemos crecido y han llegado los siguientes", añadió Sergio Ramos, autor del tercer gol con una chilena.

"Me gusta incorporarme al ataque y cuando lo hacemos la gente de atrás sorprendes. He marcado parta tranquilizar el partido, con el 3-0, con un recurso que se me ha dado siempre bien, la chilena", concluyó.