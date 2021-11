Dani Carvajal cree que Eden Hazard puede estar facilemente entre los "diez mejores del mundo"

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, defendió la profesionalidad de Eden Hazard y se mostró convencido de que pronto brillará con la gestión que está haciendo Carlo Ancelotti de su situación.

"La situación de Eden no es fácil, es un chico que aunque aparente que le da todo igual no es así. Trabaja y hace lo mejor para su cuerpo, intenta rutinas diferentes para que no se repita lo de últimamente. El míster le está gestionando bien, entrenando aparte y cuando tenga ritmo de competición y tenga buenas sensaciones, está entre los diez mejores del mundo sin duda", opinó en rueda de prensa.

Carvajal celebró que el Real Madrid no sea considerado a día de hoy uno de los favoritos a la conquista de la Liga de Campeones y aseguró que es un aspecto que les puede ayudar a avanzar en la competición.

"El Real Madrid es capaz de ganarle a cualquier equipo del mundo y de Europa en la 'Champions'. Si el resto no nos da el papel de favoritos es su problema y para nosotros es incluso mejor. Pensamos en ser primeros de grupo y en unos meses veremos en qué momento estamos y por qué lucharemos", afirmó.

"Estamos a primeros de noviembre, han llegado jugadores nuevos y entrenador. Tenemos margen de mejora para estar al máximo nivel de juego y físico, poco a poco lo vamos alcanzando y corrigiendo matices. Queremos dar con la tecla para ser el mejor equipo posible", dijo.

Preguntado por la situación de Sergio Ramos y las continuas lesiones que le han impedido debutar aún con el PSG, Carvajal se solidarizó con su amigo y no cree las informaciones de que el club francés se esté planteando rescindir su contrato.

Publicidad

"Me puedo sentir identificado con Sergio y ese momento de infortunio que está pasando", afirmó. "Él es el primero que está deseando volver, entrenando a tope, cuidándose como el que más. La recuperación es mas lenta por enlazar varios problemas seguidos. Me cuesta creer las informaciones, no creo que nadie dude de su profesionalidad y no creo que el PSG rescinda a un jugador que acaba de fichar. Yo le recibo con los brazos abiertos aquí y en mi casa porque es un amigo", reconoció.

Carvajal no entiende que el brasileño Vinicius Junior no haya sido convocado por su selección, pero sacó una conclusión positiva: "Vini está demostrando el jugador que es, está a un nivel espectacular y, siendo egoísta, estando descansado nos puede ayudar con un plus más tras el parón".