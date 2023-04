David Alaba afirma que son "favoritos" para llevarse la llave contra el Chelsea en Champions League

David Alaba, defensa austriaco del Real Madrid, reconoció que su equipo "es el favorito" en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, que aseguró encaran con "mucha confianza" pero con máximo respeto al Chelsea.

"Nosotros no infravaloramos al Chelsea, tiene una plantilla estupenda, son un gran equipo y tenemos que estar muy concentrados, presionarles desde el primer minuto porque tiene grandes jugadores. Son un equipo fuerte y los cambios que han hecho pueden afectar en la eliminatoria. Lo sabemos y tenemos que estar muy concentrados", dijo en rueda de prensa.

"La mayor parte de las veces en la Champions, el Real Madrid es el favorito, pero nosotros no pensamos en eso. El objetivo es llegar a las semifinales y para ello tenemos que hacerlo bien y vencer mañana", añadió.

No se fía el defensa austriaco del mal momento que protagoniza el Chelsea pero resaltó la seguridad del Real Madrid jugando competición europea en el Santiago Bernabéu ante su afición.

"No creo que vayan a tener miedo, pero intentaremos que estén impresionados. Es un partido importante en un estadio especial ante una afición que demostró en la pasada Champions que es muy especial. No es fácil ganarnos en casa en Champions ante nuestros aficionados", afirmó.

Mostró Alaba la ambición con la que el Real Madrid encara la recta final de la competición europea, con el único objetivo de volver a conquistar el título. "Es un partido muy especial en una competición como la Champions en la que tenemos nuestra propia historia. Estamos muy centrados, tenemos un objetivo y queremos ganar".

"Si vemos la historia del Real Madrid, la presión es muy alta y lo sabemos, pero nos encanta gestionar este tipo de presión. Es un club muy especial, el mejor del mundo, trabajamos muy duro, estamos concentrados y con mucha confianza para estar orgullosos de nosotros", añadió.

En lo personal, admitió el defensa austriaco que prefiere tener continuidad como central antes de ser el elegido para cubrir la ausencia de Ferland Mendy en el lateral izquierdo, aunque se adaptará a cualquier decisión de Carlo Ancelotti.

"Puedo jugar en varias demarcaciones pero evidentemente me siento mucho mejor como central. Es la posición en la que llevo jugando durante cuatro años, pero lo que quiero es ayudar a mi equipo a que gane. Soy un jugador muy flexible, los entrenadores me han probado en varias posiciones pero ahora estoy como central y ahí me siento muy bien", defendió.

David Alaba explicó el voto a Lionel Messi en el 'The Best'

Ha pasado tiempo desde que tuvo que lanzar un comunicado para explicar las razones por las que su nombre, como capitán de Austria, apareció en el voto a Leo Messi en la última edición del premio 'The Best' antes que a Karim Benzema. Alaba lo explicó para zanjar el asunto.

"Estoy seguro de que se sabe cómo ha sucedido, no soy yo el que elige a Leo antes que a Karim, somos un equipo y todo el mundo puede votar. Al final hay un resultado que fue ese", aseguró.

Y elogió a Benzema, el liderazgo que ejerce como capitán y su conexión especial con el brasileño Vinícius Junior. "Es una pareja estupenda, se ve cada día en los entrenamientos y en cada partido cómo conectan. Estamos encantados de tenerlos con nosotros. Para mí, no es una sorpresa lo que hacen en los partidos porque los veo cada día. Karim es un líder en el vestuario que ayuda a los más jóvenes".

Pidió Alaba públicamente la continuidad de Ancelotti en el Real Madrid resaltando sus cualidades como técnico. "Es un gran entrenador, muchas veces ha demostrado el tipo de técnico que es. Tiene muchísima experiencia y sabe como tener éxito. Se ha visto en el pasado. Estamos muy contentos de tenerle y nos encantaría que continuara el año que viene".

Deseó suerte a su exequipo, el Bayern, en su eliminatoria ante el Manchester City, en la que dijo que apoyará al equipo alemán con el deseo de verse en semifinales, y no concedió importancia a que el Real Madrid esa eliminatoria, si la alcanza, y la del Chelsea, la encare jugando la ida de local y la vuelta fuera.

"Este año ha cambiado al ser la ida en casa y la vuelta fuera pero para nosotros no cambia nada porque sabemos nuestras fortalezas y tenemos mucha confianza", resaltó antes de cerrar su comparecencia desvelando que la silla de "una celebración muy especial" en la remontada ante el PSG la pasada temporada, la tiene en su casa.