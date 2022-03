David de Gea, autocrítico: "Es un día decepcionante, no hemos hecho lo suficiente para clasificar"

David de Gea, portero del Manchester United, dijo que están "muy decepcionados" tras ser eliminados por el Atlético de Madrid y que no han sido "lo suficientemente buenos".

"Estamos muy decepcionados con el resultado. Es difícil poner palabras a cómo nos sentimos en este momento. No hemos hecho lo suficiente en los dos partidos para pasar. Es un día muy decepcionante para nosotros", dijo De Gea a BT Sport.

"Son un equipo con mucha experiencia. Saben cómo jugar estos partidos. Marcan un gol y entonces son equipo al que hacerle ocasiones es muy complicado. Desde que marcaron sabíamos que iban a poner a todo el equipo delante de Oblak. Son muy defensivos, lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente".

El meta español no quiso refugiarse en el árbitro, al que reclamaron una falta previa al gol de Renan Lodi y dijo que prefiere no hablar de él porque no va a cambiar nada.

