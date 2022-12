Dávinson Sánchez recibirá al Real Madrid con Tottenham, este miércoles en Champions

Ingleses y españoles se enfrentarán por la cuarta fecha del certamen internacional, este miércoles a las 2:45 p.m., en Wembley. El defensor colombiano regresaría al onceno titular de los ‘Spurs.

Ambos conjuntos lideran la llave H con siete puntos, seis más que el Apoel chipriota y el Borussia Dortmund, tercero y cuarto, respectivamente, ambos con una única unidad.

Tottenham y Real Madrid se enfrentan así el miércoles en un duelo en el que la victoria asegurará al vencedor uno de los dos primeros lugares de la clasificación que dan el pase a la siguiente fase de la 'Champions'.

Los ‘blancos’, vigentes dobles campeones de Europa, buscarán mantener su buena racha en la Liga de Campeones y mostrar su mejor cara tras el varapalo sufrido en Liga el domingo pasado, al caer 2-1 en el campo del Girona, un recién ascendido a Primera División.

El equipo merengue, que con esta derrota se descuelga un poco más en el campeonato español, dio una pobre imagen que espera borrar con un buen encuentro frente a Tottenham.

- El mejor Cristiano –

Para ello, necesitará la mejor versión de Cristiano Ronaldo, que sigue con una rara sequía goleadora en el campeonato español con solo un gol en las cinco jornadas que jugó.

Mejor fortuna tiene el luso en la 'Champions', donde lleva cinco tantos siendo el máximo goleador del torneo continental junto a su gran rival del próximo miércoles, Harry Kane, que también lleva cinco dianas.

El artillero portugués, que recibió hace semana y media el premio "The Best" al mejor jugador del año de la FIFA, probablemente estará acompañado de nuevo en la delantera por Karim Benzema, su mejor socio a la hora de encarar la portería contraria.

Real Madrid, no obstante, acude a Wembley con varias bajas en sus principales figuras.

El portero Keylor Navas no jugó el pasado domingo frente al Girona, por una lesión muscular en la pierna derecha y no ha entrado en la convocatoria para el encuentro, lo mismo que su compañero galés Gareth Bale, que sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

El técnico blanco, Zinedine Zidane, se ha mostrado siempre prudente respecto al extremo galés prefiriendo no adelantar fechas de vuelta para Bale, que lleva desde finales de septiembre sin jugar.

Tampoco estará el central Rafael Varane, que se retiró contra Girona con un problema en los aductores.

- Kane es duda –

Frente a estas eventuales bajas sensibles, el Tottenham también podría verse privado de Kane.

El principal delantero de los 'Spurs' no jugó el sábado ante el Manchester United (derrota 1-0) por problemas en los isquiotibiales, aunque el técnico Mauricio Pochettino, dejó abierta la puerta a que pueda estar frente al Real Madrid.

"No estamos en el último partido o en la final, cuando podríamos decir 'vale, OK, después de esto son las vacaciones'. Vamos a analizar y a tomar la mejor situación. Haremos un balance si él se siente bien. Tengo un buen presentimiento. No es mi sentimiento, es el suyo", dijo Pochettino el lunes.

El técnico argentino podrá recuperar, en cambio, para este encuentro a Dele Alli, que no jugó en el Bernabéu por sanción, y que, con o sin Kane, será uno de los hombres que los blancos tendrán que vigilar, al igual que el centrocampista Christian Eriksen.

Los hombres de Pochettino reciben al Real Madrid tras su derrota del sábado ante el 'United' y su eliminación de la Copa de la Liga inglesa tras caer ante el West Ham (3-2) la pasada semana.

"No sólo queremos competir, queremos ganar y como equipo, estamos frustrados, pero ahora tenemos dos grandes partidos por delante, el Real Madrid y el Crystal Palace", advirtió Alli, dejando entrever que lo van a dar todo ante el equipo merengue.