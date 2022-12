Dávinson Sánchez y Tottenham celebraron en Alemania: derrotaron 1-2 al Borussia Dortmund

El zaguero colombiano fue titular y disputó todo el encuentro que le sirvió al elenco inglés, para seguir al comando del grupo H de la competición europea.

La quinta jornada de la fase de grupos de la Champions le resultó buena para el defensor oriundo de Caloto, Cauca, puesto que su equipo, que comenzó perdiendo, supo remontar la adversidad en suelo alemán.

Dávinson, quien jugó en el centro en la línea de tres zagueros, acompañado de Eric Dier y Jan Vertonghen, tuvo un buen comportamiento a la hora de cerrar jugadas por los costados apoyando a sus compañeros, al igual que se mostró serio y seguro en su posición de líbero.

No obstante, el gol en contra que recibió el Tottenham, al minuto 31, tomó por descuido al zaguero cafetero, quien habilitó a Pierre Emerick Aubameyang, que no desaprovechó la oportunidad. La falla del defensor de la Selección Colombia fue en no tener clara la línea para dejar un fuera de juego al delantero.

De ahí en adelante el equipo inglés tomó la iniciativa al ataque, comenzando sus jugadas desde su propio arco, contando con Dávinson como primera opción del arquero Hugo Lloris para distribuir juego.

Finalmente, los tantos de la victoria llegaron por intermedio de Harry Kane y Son Heung-Min, en el encuentro disputado este miércoles.

En la sexta y última fecha de la fase de grupos, Tottenham recibirá la visita del APOEL, en donde deberán como mínimo empatar para quedar como líderes del grupo H.