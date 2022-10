Desde PSG desmienten rumores sobre Kylian Mbappé: "Cada día está más contento de estar con nosotros"

El defensa del París Saint-Germain Achraf Hakimi restó importancia a las noticias que hablan de una posible salida de Kylian Mbappé del club en enero próximo y afirmó que le ve muy contento en el grupo.

"Son cosas que los periodistas sacan de contexto, yo le veo cada día contento de estar con nosotros, con esta camiseta, lo ha demostrado hoy, ha marcado un gol y lo ha intentado", dijo tras el empate a 1 cosechado contra el Benfica en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Publicidad

El exjugador del Real Madrid indicó que este tipo de informaciones no tienen incidencia en el vestuario.

"No nos afecta, estábamos concentrados en el partido para sacar los tres puntos para ser primeros, no ha podido ser. El domingo tenemos un gran partido, que es un clásico (contra el Olympique de Marsella) y queremos ganarlo para dar una alegría a la afición", aseguró.

Achraf dijo que mañana no irá a Madrid, después de que se publicara que Mbappé, junto con Sergio Ramos y Keylor Navas acudirán a una corrida en la capital española.

"Mañana entrenamos, lo que vosotros digáis en las redes, que yo también lo he leído, no sé qué es. A mi nadie me ha dicho nada"