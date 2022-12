Didier Deschamps quiere que Varane gane la final de Champions con Real Madrid

Pese a que fue jugador de Juventus, el entrenador del seleccionado francés desea que el defensor del club merengue consiga su tercera ‘orejona’ el próximo sábado, frente a la ‘vecchia signora’, en Cardiff.

"Espero por Raphaël que sea campeón de Europa. Con Antoine (Griezmann) antes de la Eurocopa no fue bien (derrota del Atlético en la final de 2016), pero es algo que se digiere. No voy a desear que (Varane) no la gane, porque prefiero ver a los jugadores llegar con una sonrisa", dijo Deschamps, que estuvo en la Juventus como jugador (1994-1999) y luego como entrenador (2006-2007).

Publicidad

Vea también: Falcao García renovó su contrato con Mónaco hasta el 2020

Al ser preguntado sobre el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, Deschamps aplaudió su trabajo: "Hace un muy, muy buen trabajo. Ya la pasada temporada, en la que se unió a un equipo en marcha, fue campeón de Europa. Hacía años que el Real Madrid no era campeón de España".

Francia se enfrenta el viernes en Rennes a Paraguay en un partido amistoso. Luego tendrá un partido importante, el 9 de junio, en Suecia, dentro de las eliminatorias para el Mundial-2018.