Diego Simeone tras perder con Brujas: "Todavía queda mucha Champions por jugar"

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , expresó este martes, tras la derrota por 2-0 contra el Brujas en la Liga de Campeones , que su equipo tiene que "tener tranquilidad" y no "ponerse ansioso" por la dificultad en el grupo, al tiempo que remarcó que el conjunto 'rojiblanco' depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final y lamentó la falta de contundencia en el duelo en el estadio Jan Breydel.

"Me quedo con un montón de cosas buenas. Todavía queda mucha Champions por jugar, hay que tener tranquilidad, no hay que ponerse ansioso y saber jugar estos partidos que tenemos por delante, porque todavía está abierto. Son finales siempre. Está claro que nos quedaron un montón de cosas positivas, que el equipo tuvo muchas situaciones de gol, seguir insistiendo pese a las dificultades, errar un penalti y seguir insistiendo. No bajar los brazos, no bajar la guardia y seguir trabajando, porque hay cosas buenas y cosas por corregir", explicó entre sus declaraciones a 'Movistar' y en la rueda de prensa.

¿Qué le ha faltado al Atlético? "Contundencia. Creo que la contundencia te genera la posibilidad de llevar adelante mejor los partidos. Creo que el primer tiempo estaba siendo un partido bien llevado, con la idea que queríamos. Encontramos en la jugada de Carrasco una buena posibilidad de gol. Posteriormente, la de Morata, que el portero, claro está, también juega y lo ha hecho bien. Y a la primera que ellos tuvieron apareció el gol", contestó en la rueda de prensa al término del encuentro en el estadio Jan Breydel.

"En el arranque del segundo tiempo, tuvieron una situación que resolvió muy bien Oblak y, a partir de ahí, la figura del partido fue el portero de ellos, sin ninguna duda. Nos queda la sensación de que necesitamos más contundencia y que las cosas buenas que se hicieron tenemos que aumentarlas. La buena energía generarla para que estas cosas buenas puedan terminar en gol", añadió el técnico argentino.

También habló de la parte defensiva de la derrota. "Está claro que ellos han hecho una buena acción ofensiva, pero está claro que tenemos que mejorar en ese aspecto. Lo bueno de este grupo que estamos compitiendo es que dependemos de nosotros. Nos tenemos que quedar con las cosas buenas y corregir lo más rápido posible las situaciones que necesita el equipo para competir en un torneo que no te permite errores", advirtió.

Antoine Griezmann regresó al once titular. Lo hizo por segunda vez esta temporada y por segunda ocasión en los últimos tres partidos. "Entendíamos que tenía que jugar de titular y lo hicimos jugar de inicio", se limitó a explicar Simeone.