Champions: DT de Shakhtar vive una "pesadilla" por culpa del COVID-19 antes de jugar con Real Madrid

Luis Castro, técnico portugués del Shakhtar Donetsk , lamentó que la UEFA no haya suspendido el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones entre su equipo y el Real Madrid por las numerosas bajas que sufre su plantilla por coronavirus y afirmó que están viviendo una "pesadilla".

"Estamos obligados a cumplir con las normas de UEFA y tenemos que jugar contra el Real Madrid ", señaló el entrenador del conjunto ucraniano, que ha tenido hasta once positivos en su plantilla.

"Nos faltan muchos jugadores. Estamos viviendo una pesadilla. No es el equipo con el que queremos jugar, pero intentaremos dar todo y buscar un buen resultado, pero así es muy difícil jugar", afirmó.

El técnico del Shakhtar descartó que el Real Madrid esté en un mal momento por haber perdido ante el Cádiz. "No se puede hablar de crisis en el Real Madrid con los jugadores que tiene. Hay que ser serios. Es un equipo siempre peligroso y mis jugadores van a tener que dar todo lo que tienen", aseguró.

"Por un partido malo no se puede decir que el Real Madrid juega mal. Cualquier club grande ha encajado una derrota recientemente porque este calendario no para y es estresante. El mundo está en crisis y el fútbol vive un fenómeno nuevo. No les veo con problemas", añadió.

Sobre la situación que están viviendo los equipos con tres partidos por semana, Luis Castro apuntó al "cansancio físico y mental" como la clave de la primera derrota del Real Madrid en su temporada. "No hemos tenido casi tiempo entre una temporada y otra", destacó.

"Aunque tuviéramos a los jugadores que me faltan, el Real Madrid sería favorito. Ellos van a jugar con lo mejor que tienen y nosotros con muchos jugadores jóvenes que le pondrán voluntad. Podemos salir a atacar o a encerrarnos, pero lo importante para mí es que no perdamos el estilo por las bajas", sentenció.

Junto al técnico compareció antes de completar el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas el portero Anatoliy Trubin, que podría debutar en la Liga de Campeones.

"Sería un sueño poder jugar contra el Real Madrid. Hemos preparado el partido de forma seria y tenemos sensaciones positivas. Ellos son un equipo muy fuerte que ha ganado muchas Champions. De niño les admiraba y era su seguidor", reconoció.

