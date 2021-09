DT del Porto, sobre arbitrajes en contra de su equipo: "Es lo que hay, no vale la pena lamentarnos"

El entrenador del Porto portugués, Sergio Conceiçao, reconoció que su equipo se va "un poco frustrado" del Wanda Metropolitano tras empatar 0-0 contra el Atlético de Madrid, pero miró el lado positivo, ya que eso significa que jugaron "bien" contra el equipo español.

"Nos vamos algo frustrados, pero eso significa que jugamos bien y que pudimos haber ganado", resaltó el técnico portugués, que destacó el mérito de competir contra un Atlético "un poco diferente a su historial pasado" con el entrenador argentino Diego Simeone, y elogió el trabajo de sus laterales, el nigeriano Zaidu y el mexicano Jesús Corona, para cubrir a los extremos rivales.

"El Atlético de Madrid es un equipo que utiliza mucho los laterales del campo y necesitábamos rapidez y un buen uso de los tiempos y los ritmos. Yo estoy contento con los jugadores, porque lo que planificamos fue lo que hicimos. Ellos no llegaron mucho, creo que las mejores ocasiones de gol fueron nuestras", añadió.

Sobre el gol anulado en los minutos finales al delantero iraní Mehdi Taremi, Conceiçao dijo que no había visto la repetición. "No sé si realmente hubo esa mano o no, pero lo que puedo decir es que el lanzamiento en el que se expulsa a Mbemba no había razón para eso, la verdad", respondió el técnico, sobre la acción en la que su defensor fue expulsado con roja directa por una falta sobre el francés Antoine Griezmann.

"Desgraciadamente hemos tenido arbitrajes más difíciles en la Champions, con el Chelsea y el City la temporada pasada, pero es lo que hay, no vale la pena lamentarnos. Equivocarse es humano, quienes lo ven en televisión analizan los diferentes ángulos de forma tranquila, obviamente si han dicho que era tarjeta roja era tarjeta roja. Yo no creo que sea para tarjeta roja porque tuvimos algo muy parecido en la primera parte y no se mostró tarjeta roja", analizó.

Sobre el central Pepe, fuertemente pitado por la grada rojiblanca, dijo que lo cambió porque tenía molestias en el gemelo. "Como jugador me pitaron muchas veces, incluso te puede motivar, esa ansia de demostrar más. Esta es la pasión del fútbol. Estos dos equipos tienen cosas parecidas, como la pasión de sus aficionados", concluyó.